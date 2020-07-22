search menu
search
close

Gözenekleri temizlemek için neler yapılabilir sıkılaştırıcı ürünler kullanın

Gözeneklerinizin temizliği cilt sağlığı için ayrı bir önem taşıyor. Peki gözenekleri temizleyip sıkılaştırmak için neler yapmalı? İşte ipuçları...

Gözenekleri temizlemek için neler yapılabilir sıkılaştırıcı ürünler kullanın
-A A+

Gözenekleri temizlemek ve sıkılaştırmanın yolları internette en çok aranan cilt konularından biri. Gözenekler ciltte üçük küçük çukurlar oluşturan sanki bir portakal kabuğunun yüzeyini andıran yapıda olabiliyor. Genellikle yağlı ciltlerde görülen bu sorunu evinizde çözebilirsiniz. İşte gözeneklerinizi temiz tutmanız için yapmanız gereken ipuçları!

En kolay adımı: Yüzünüzü yıkayın

Yüzünüzdeki gözeneklerin hava alması ve temizlenmesi için günde iki sefer olmak üzere sabah ve akşam yüzünüzü yıkayın. Sabah yıkarken daha hafif bir ürün kullanın, akşam ise makyaj, günün kalıntılarından arınmak için çift aşamalı bir yüz yıkama ürününden yardım alın.

Sıkılaştırıcı ürünlerden yararlanın

Gözenekleri temiz tutmak için yaptıklarınızın yanı sıra yeniden tıkanmasının önüne geçmek için sıkılaştırıcı ürünlerden de kullanmalısınız. Cildinize uygun bir sıkılaştırıcı serum ya da tonik edinin. Temizleme işlemlerinin ardından düzenli olarak sıkılaştırıcı ürününüzü de kullanın.

Arındırıcı maskeler ve peeling

Detoks etkili arındırıcı maskeler ve peelingin gözeneklerin en büyük düşmanı olduğunu unutmayın. Gözenek sorununuza göre cildinize haftada bir ya da 2 defa arındırıcı maske uygulayın ve ölü derilerden kurtulmak için peeling yapmayı da ihmal etmeyin.

Sivilce yapmayan ürünler seçin

Akneli bir cilde sahipseiz, gözenekleriniz dışarıdan baktığınızda görünüyorsa ve cildiniz yağlı ise non comedogenic yani gözenekleri tıkamayan, sivilce yapmayan ürünleri kullanın. Non comedogenic etiketli ürünlerin özelliği gözeneklerde birime yapmaması ve akne oluşumuna sebebiyet vermemesi. Günlük bakım rutininizde bu ürünleri tercih etmeye dikkat edin.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Sebzelerin enfes harmonisi: Yoğurtlama Sebzelerin enfes harmonisi: Yoğurtlama
Yemek
Asosyel müzisyenden ilk single! Asosyel müzisyenden ilk single!
Magazin
En Güncel Galeriler
Dünyanın en güzel çocuğunun son haline bakın!
Dünyanın en güzel çocuğunun son haline bakın!
Pınar'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu! Ünlü isimler böyle isyan etti!
Pınar'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu! Ünlü isimler böyle isyan etti!
Aşkı uğruna kariyerinden vazgeçmişti! Bakın şimdilerde ne yapıyor!
Aşkı uğruna kariyerinden vazgeçmişti! Bakın şimdilerde ne yapıyor!
Yasmin Erbil cesur tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
Yasmin Erbil cesur tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın mayolu pozuyla olay oldu!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın mayolu pozuyla olay oldu!
Çok Güzel Hareketler'in eski oyuncusu son haliyle şoke etti!
Çok Güzel Hareketler'in eski oyuncusu son haliyle şoke etti!
Önceki Haberler
Türkiye Pınar'a ağlarken fenomen Murat Övüç'ten skandal sözler!
Türkiye Pınar'a ağlarken fenomen Murat Övüç'ten skandal sözler!
Selülit sorununu kökten çözen yöntem!
Selülit sorununu kökten çözen yöntem!
Ece Üner'in Pınar Gültekin isyanı sosyal medyaya damga vurdu!
Ece Üner'in Pınar Gültekin isyanı sosyal medyaya damga vurdu!
Dünyaca ünlü modelin mor bikinisiyle verdiği pozlar göz kamaştırdı!
Dünyaca ünlü modelin mor bikinisiyle verdiği pozlar göz kamaştırdı!
Kahvaltıda tatlı arayanlar için şeftali reçeli tarifi!
Kahvaltıda tatlı arayanlar için şeftali reçeli tarifi!
Bacaklarınızı incecik yapacak kür tarifi!
Bacaklarınızı incecik yapacak kür tarifi!
Kendine hayran bıraktırır: Bisküvili sarma muhallebi
Kendine hayran bıraktırır: Bisküvili sarma muhallebi
Ferahlatan tarif: Yoğurtlu erişte salatası
Ferahlatan tarif: Yoğurtlu erişte salatası
Yorumlar