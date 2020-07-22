Gözenekleri temizlemek için neler yapılabilir sıkılaştırıcı ürünler kullanın

Gözenekleri temizlemek ve sıkılaştırmanın yolları internette en çok aranan cilt konularından biri. Gözenekler ciltte üçük küçük çukurlar oluşturan sanki bir portakal kabuğunun yüzeyini andıran yapıda olabiliyor. Genellikle yağlı ciltlerde görülen bu sorunu evinizde çözebilirsiniz. İşte gözeneklerinizi temiz tutmanız için yapmanız gereken ipuçları!

En kolay adımı: Yüzünüzü yıkayın

Yüzünüzdeki gözeneklerin hava alması ve temizlenmesi için günde iki sefer olmak üzere sabah ve akşam yüzünüzü yıkayın. Sabah yıkarken daha hafif bir ürün kullanın, akşam ise makyaj, günün kalıntılarından arınmak için çift aşamalı bir yüz yıkama ürününden yardım alın.

Sıkılaştırıcı ürünlerden yararlanın

Gözenekleri temiz tutmak için yaptıklarınızın yanı sıra yeniden tıkanmasının önüne geçmek için sıkılaştırıcı ürünlerden de kullanmalısınız. Cildinize uygun bir sıkılaştırıcı serum ya da tonik edinin. Temizleme işlemlerinin ardından düzenli olarak sıkılaştırıcı ürününüzü de kullanın.

Arındırıcı maskeler ve peeling

Detoks etkili arındırıcı maskeler ve peelingin gözeneklerin en büyük düşmanı olduğunu unutmayın. Gözenek sorununuza göre cildinize haftada bir ya da 2 defa arındırıcı maske uygulayın ve ölü derilerden kurtulmak için peeling yapmayı da ihmal etmeyin.

Sivilce yapmayan ürünler seçin

Akneli bir cilde sahipseiz, gözenekleriniz dışarıdan baktığınızda görünüyorsa ve cildiniz yağlı ise non comedogenic yani gözenekleri tıkamayan, sivilce yapmayan ürünleri kullanın. Non comedogenic etiketli ürünlerin özelliği gözeneklerde birime yapmaması ve akne oluşumuna sebebiyet vermemesi. Günlük bakım rutininizde bu ürünleri tercih etmeye dikkat edin.