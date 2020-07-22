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Sütlaç tart nasıl yapılır ekonomik ve lezzetli bir tat!

Her zaman yaptığınız lezzetlerden farklı, nefis bir tatlı yapmaya ne dersiniz? Sütlaç tart enfes tadıyla sizi mest edecek. İşte sütlaç tart yapılışı...

Sütlaç tart nasıl yapılır ekonomik ve lezzetli bir tat!
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Sütlaç tart, yapılışı biraz zahmetli gibi gözükse de şahane tadıyla kendine hayran bırakan lezzetlerden. Konuklarınıza görüntüsü şık, pek fazla bilinmeyen, farklı bir tatlı yapmak istiyorsanız sütlaç tartı kesinlikle denemelisiniz. Sofralarınızı renklendirecek sütlaç tarta bayılacaksınız. Sütlaç tart nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm detaylarıyla sütlaç tart tarifi...

Malzemeler:

Tart Hamuru İçin:

200 gram un
100 gram pudra şekeri
50 gram tereyağı
1 adet yumurta

Sütlaç İçin:

1/2 çay bardağı pirinç
1/2 litre süt
3/4 su bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı nişasta
1/2 çay bardağı su

Şeftali Püresi İçin:

1 adet şeftali
3 yemek kaşığı toz şeker
1 yemek kaşığı nişasta
1/2 çay bardağı su

Pralin İçin:

3/4 su bardağı toz şeker
50 gram fındık

Yapılış aşaması:

Tart hamuru için un, pudra şekeri ve tereyağını robottan geçirin ve yumurta ile birleştirip hamur haline getirin. Hamuru streçleyip buzdolabında dinlendirin.
Pirinci, üzerini geçecek miktarda su ile yumuşayana kadar pişirin. Yumuşayan pirinçlere süt, şeker ve çubuk tarçını ekleyip hafif koyulaşana kadar pişirin.
Kıvam için, su ile açtığınız nişastayı sütlaca ekleyin ve bir taşım kaynatıp, koyulaşınca ocaktan alıp soğutun. Tart hamurunu 18 santimetrelik kelepçeli kalıba yerleştirin.

Tart hamurunu 190 derecede kızarana kadar pişirin. Şeftali püresi için şeftaliyi soyup doğrayın. Ufak bir tavada şeftali ve şekeri yumuşayana kadar pişirin ve blenderden geçirin. Püreye nişasta ve su karışımını ekleyip, koyulaşana kadar pişirip soğutun. Pralin için şekeri karamel haline getirin ve fındıkların üzerine dökün. Karamel sertleşince fındıkları robottan geçirin. Fırından çıkan ve oda sıcaklığına gelen tarta şeftali püresini sürün. Soğuk sütlacı tart kalıbına doldurun ve pralin ile süsleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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