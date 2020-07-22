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Barış Murat Yağcı kimdir Survivor psikolojisinden kurtulamadı denize tişörtle girdi!

Survivor 2020'de birinciliği Cemal Can'a kaptıran Barış Murat Yağcı Survivor psikolojisinden çıkamadı. Yağcı, denize tişörtüyle girerken görüntülendi.

Barış Murat Yağcı kimdir Survivor psikolojisinden kurtulamadı denize tişörtle girdi!
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Survivor 2020'de final koltuğuna oturan iki yarışmacıdan biri olan Barış Murat Yağcı, şampiyonluğu Cemal Can Cansever'e kaptırdı. Yarışmanın bitimiyle soluğu Çeşme'de alan Yağcı'nın denize girerken üstünde tişört olması dikkat çekti.

Yağcı, önceki gün Çeşme'de bir Beach'te objektiflere yansıdı. Arkadaşları ile birlikte vakit geçiren 29 yaşındaki oyuncu, denize tişörtü ile girdi. Ada psikolojisinden kurtulamayan Survivor Barış, tüm bakışları üzerinde topladı.

Hayranlarından yoğun ilgi

Ünlü oyuncu, deniz içerisinde kendisine selam veren hayranlarıyla sohbet etti. Yağcı, üzerindeki tişörtle denizden çıktıktan sonra hayranları ile bol bol selfie çekti.

Barış Murat Yağcı kimdir?

Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991 tarihinde İzmir’in Alaçatı ilçesinde dünyaya geldi. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimini sürdürdü. Oyunculuk kariyeriyle tanınan Barış Murat Yağcı, henüz 12 yaşındayken Efes Pilsen Spor Klübüne transfer oldu. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, en iyi foto model seçildikten sonra bir dönem modellik yaptı.

Uzun bir süre yurt dışında yaşayan Barış Murat Yağcı, annesinin kanser olduğunu öğrendikten sonra ülkesine geri dönüş yaptı. Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilen ve 1.92 metre boyundaki Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.

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