İlişkideki eski heyecanı yakalamak için neler yapılmalıdır aşkı güçlendiren yöntemler nelerdir?

Hayatınızın aşkını buldunuz ve ilişkinin ilk evrelerinde adım adım ilerliyorsunuz. O ilk evrelerdeki ufak heyecanlar, kekelemeler 2 kere düşünüp 1 kere konuşmalar, ufak sürprizler ilişkinin ilerleyen evrelerinde yerini alışkanlığa ve sevgiye bırakır.Her ne kadar aranızdaki sevgi bitmese bir süre sonra ilişkinin ilk evrelerindeki heyecanları geri getirmeye çalışıyorsunuz ancak bu noktada uzmanlar aşkın ilk evrelerini geri getirmeye çalışmak yerine aşkınızı güçlendirmenin başka yolarını sunuyor...

Uzmanlara göre ufak yakınlaşmalar ve küçük oyunlar ilişkinizi yeniden canlandırabiliyor! Mesela sevgilinizle aranızdaki bağı güçlendirebilmek için küçük hareketlerle bunu yapabilirsiniz.

İÇİNİZDEKİ ÇOCUĞU KAYBETMEYİN!

Hayatınızda birinin olması daha çok sorumluluğunuzu arttırmış olabilir ancak bu durum bir yerden sonra ilişkinizin monotonlaşmasına neden olur ve partnerinizle ilk günlerdeki heyecanıkaybedebilirsiniz. Ara sıra partnerinizle küçük oyunlar oynayabilirsiniz. Nasıl? Eve kısa mesafe kalmış dilimlerde partnerinizi eve kadar ufak yarışlar yapmaya ikna etmeden başlayabilir zaman zaman ortak bir oyun belirleyip oyun oyanayabilirsiniz. Unutmayın bir süre sonra bu davranışlara partnerinizde alışacak ve size aynı şekilde davranacaktır. Bu tarz küçük şakalar ilişkinizi monotonluktan kurtaracak ve ilişkinize renk katacaktır.

ONU YÜCELTİN

Zaman zaman hayatınızdaki kişinin manevi olarak kötü hissettiği zamanlar olabilir bu durum aranızdaki ilişkinin dönemsel olarak soğumasına bile neden olabilir. İşte bu noktada ilişkinize bu tarz bir aralık sokup eski heyecanınızı kaybetmek yerine partnerinize destek olması ve onu yüceltmelisiniz. Partnerinizin her koşulda yanında olacağınızı göstermelisiniz. Bu durum sizi daha çok birbirinize bağlayacaktır.

BERABER BİRŞEYLER YAPMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRİN!

Biliyoruz ki erkekler mutfağa girmeyi pek sevmez ancak ev işlerini veya yemek yapmayı ya da herhangi bir şeyler hazırlamayı alışkanlık haline getirin. Ufak sersenişlerle yardıma ihtiyacınız olduğunu belirterek bir süre boyunca bu yöntemi uygulayın bu yöntem hem aynı evin içerisinde sizi birarada tutacak hemde yeni heyecanlar keşfetmenizi sağlayacaktır.

GÜRÜLTÜ YAPIN!

Artık büyüdünüz ve hayatınızda biri var bunun farkındayız ancak deliler gibi eğlenmeyi unutmayın! Gürültü yapın, koşun ilişkilerde bu madde özellikle çok önemlidir. Böylelikle zaman zaman hem içinizi boşaltmış olacaksınız hem de partnerinizle her konuda beraber uyumlu bir çift olduğunuzu kendinize kanıtlamış olacaksınız. Ancak karşınızdaki kişiyle aranızda her türlü bir şeyler bitmiş ve artık bazı şeyler yoluna girmiyorsa bu noktada yapabileceğiniz hiçbir yol bulunmamaktadır.