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Buket Aydın Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le evlilik hazırlıkları yapıyor!

Öpüşme fotoğrafıyla aşkları gün yüzüne çıkan Buket Aydın ile Emir Sarıgül, nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. İkilinin Eylül ayında evlenmesi bekleniyor.

Buket Aydın Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le evlilik hazırlıkları yapıyor!
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Spiker Buket Aydın ile Şişli Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül bir süredir aşk yaşıyor. Ünlü çiftin Eylül ayında nikah masasına oturması bekleniyor.

Kanal D Ana Haber'i sunan Buket Aydın, "Karantina sebebiyle önceliklerim değişti" diyerek çalıştığı kanalla yollarını ayırmıştı. Aydın ertesi gün de 7 yıllık eşi Erce Baykal'dan tek celsede boşanmıştı. Gündem olan bu olay sonrası gözlerin çevrildiği Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafları ortaya çıktı ve ikilinin aşk yaşadıkları konuşulmaya başlandı. Buket Aydın konuyla ilgili bir açıklama yaparak Emir Sarıgül'le yakın arkadaş olduklarını ve aralarında duygusal anlamda bir şey olmadığını söylemişti.

Tatilden sonra nikah

Birlikteliklerini inkar ettikten sonra samimi fotoğrafları ile aşkları belgelenen Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın Göcek'te tatilde oldukları öğrenildi. Yakın dostları ile heyecanlarını paylaşan ikilinin, Eylül ayında evlenecekleri konuşuluyor.

 

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