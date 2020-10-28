Sabahları nasıl mutlu uyanılır uyanır uyanmaz kaslarınızı gevşetin!

Yeni bir güne uyanmak ve günün geri kalanını pozitif eneriyle devam ettirebilmeyi hepimiz isteriz. Her ne kadar çevresel faktörler ve yoğun iş temposu bunu biraz zorlaştırsa da imkansız değil! Teknolojinin gelişmesi ve gündelik hayatımızda yataktan kalkar kalkmaz sarıldığımız telefonları bir kenara bırakıp tadına varabilmek için elmaelma.com olarak hazırladığımız bazı önerilere gözatabilirsiniz! İşte tüm gün boyunca enerjinizi yüksek tutmanıza yardımcı olacak günü mutlu karşılamanın yolları...

Kahvaltı tüm günü belirliyor

Günün en önemli öğünü kahvaltıdır. Unutmayın güne nasıl başlarsanız o şekilde devam eder. Sabahları kahvaltı yapmak güne daha mutlu başlamanızı sağlar. Sağlıklı besinler vücudunuza enerji depolayarak gün içerisinde çabuk yorulmanızı engeller.

Televizyon izlemeyi bırakın

Güne başlarken kötü haberler duymak veya saatleri televizyon karşısında harcamak hem modunuzun düşmesine neden olabilir. Bu yüzden haberleri genellikle akşam takip etmek daha mantıklı olacaktır. Çünkü aldığınız herhangi bir kötü haber tüm gün moralinizin bozulmasına ve modunuzun düşmesine neden olabilir.

Müzik ruhun gıdasıdır

Müzik listenize moralinizi yüksek tutacak dinlemekten hoşlandığınız hareketli müziklerin bir listelemesini yaparak güne sevdiğiniz müzikleri dinleyerek başlayabilirsiniz.

Kaslarınızı esnetin

Her sabah uyanır uyanmaz kaslarınızı esnetmeyi unutmayın. Vücudu esnetmek vücuttaki kan akışını sağlamak ve vücudunuza mutluluk hormonu olarak bilinen endorfinlerin serbest kalmasını sağlamaktadır. Bu da gün içerisinde hem daha rahat hareket etmenizi hem de daha enerik olmanızı sağlayacaktır.

Geceden sabaha hazırlık yapın

Sabah yapmanız gereken hazırlıkları geceden hazırlayarak zamandan tasarruf yapabilirsiniz. Özellikle sabahın erken saatlerinde uyanmanızı gerektirecek günlerde anahtarınızı cüzdanınızı çantanıza koyun ve kıyafetlerinizi her akşamdan hazırlamaya özen gösterin. Böylelikle stres olamadan ya da herhangi bir yere geç kalma kaygısı güdmeden güne rahatlıkla başlayabilirsiniz.