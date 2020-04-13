Erkeklerde cinsel isteksizlik nedenleri nelerdir sağlık problemleri sebebi!

Sevgililik veya evliliğinizin ilk dönemine göre partnerinizle cinsel hayatınızda gözle görülür değişimlere varsa endişe etmeyin. Bu noktada sorununuzun kaynağına odaklanmanız gerekiyor. Yıllar içinde eşinizle olan fiziksel çekim ve yakınlık birçok nedene bağlı olarak değişim gösterebiliyor. Elmaelma.com olarak cinsel isteksizliğin nedenlerini sizin için araştırdık...

Stresli bir dönemde olabilir

Aşırı iş yükü veya finansal güvensizlikler libidoyu ciddi biçimde etkileyen bir sorun. Aşırı derecede stres altında kalan kişiler genellikle seks istek ve arzularını geçici olarak kaybediyor. Elbette stresin kaynağını kaldıramazsınız ya da sorunu çözemeyebilirsiniz ancak sağlığını ve libidosunu artıracak basit değişiklikler yapması için onu teşvik edebilirsiniz.

Testosteron seviyesi düşük olabilir

Testosteronun ABD'deki en yaygın reçeteli hormon ilaçlarından biri olduğunu duymuş muydunuz? Ürolojide yayınlanan yeni bir incelemeye göre , testosteron düzeyleri 30 yaşından sonra yıllık olarak yüzde 0,4 ila 2 kadar hızlı bir şekilde düşer ve erkek nüfusunun yaklaşık yüzde 13'ünde yeterli testosteron üretemeyen bir hipogonadizm vardır. Testosteron düzeyi düşük olan erkeklerin yüzde 97'si cinsel yaşamlarını olumsuz yönde etkiliyor. Fakat bu durum hormon replasman tedavisi, stres yönetimi ve danışmanlık ile tedavi edilebiliyor.

Erkek menopozu yaşıyor olabilir

Andropoz olarak adlandırılan "erkek menopoz" terimi, erkeklerde testosteron seviyelerinin yaşa bağlı olarak azaldığını anlamına gelir. Endişelenmenize gerek yok, kadınların karşılaşabileceği bedensel değişiklikler kadar ani veya yoğun bir süreç değildir. Yani sebep psikolojik değil, biyolojik olabilir. Konuyu kapatmak ya da sorun haline getirmek yerine, onunla cinsel duyguları ve ihtiyaçları hakkında konuşmalısınız.

Düşük cinsel dürtü konusunda endişe duyabilir

Erken boşalma ve gecikmeli boşalma sorunu olan erkekler için yaygın problemlerden ve kesinlikle kendine olan güvenini etkileyebilir. Erken boşalma ve gecikmeli boşalma farklı nedenlere sahip olabilir, ancak bir erkeğin hayal kırıklığı, endişe ve yetersizlik duyguları aranızdaki ilişkiyi cinsel olarak engelleyebilir. Erken boşalma çoğunlukla çeşitli ilaçlar ve psikolojik danışma ile tedavi edilir.

Herhangi bir sağlık problemi olabilir

Bir erkek için cinsel dürtü kaybı sadece yatak odasında sorun demek değildir. Penis, erkekler için genel sağlık barometresi olarak kabul edilebilir ve bu alanda sorunlar varsa, diyabet, prostat kanseri veya kalp hastalığı gibi daha büyük sağlık sorunlarının belirtisi olabilir. Üstelik diyabet erkeklerde 15 yıl kadar cinsel gerileme yaratıyor. Cinsel dürtü kaybı her zaman bir sağlık sorunu olduğu anlamına gelmese de, endişenizi dile getirmekte fayda var.

Tek başına olmaktan memnun olabilir

Diğer bir deyişle, eşiniz bu keyfi sizinle paylaşmak yerine, çok fazla mastürbasyon yapıyor olabilir. Erkekler hızlı ve etkili olduğu için porno veya kendi fantezileriyle mastürbasyon yapıyor olabilir. Seksi ikiniz için daha eğlenceli hale getirecek yollar hakkında konuşmalısınız.