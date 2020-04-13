Kabak spagetti nasıl yapılır hafif ve kolay tat!

Sebze yemeklerinde, mücverde ve daha birçok yemekte kullanılan kabağı spagetti olarak denemeye ne dersiniz? Hafif mi hafif bu sağlıklı tarife hayran kalacaksınız. Önce kabakları spagetti şeklinde dilimliyoruz, ardından kaynar suda haşlayıp kıymalı sosla birleştiriyoruz. Kıymalı sosla harmanlanan bu lezzet makarnadan uzak durmak isteyenler için de birebir. İşte nefis kabak spagetti tarifi için gerekli malzemeler ve yapılışı!

Kabak spagetti için malzemeler:

Kabak spagetti için:

2 adet büyük normal ya da girit kabağı

3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

2 tatlı kaşığı balzamik sirke

8 adet mini domates

10-12 adet fesleğen yaprağı

2-3 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

Tuz

Kıymalı sosu için:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan, küp doğranmış

250 gram dana kıyma, az yağlı

1,5 yemek kaşığı domates salçası

Yarım yemek kaşığı biber salçası

1 adet domates, rendelenmiş

Yarım tatlı kaşığı pul biber

Yarım tatlı kaşığı tuz

Yarım tatlı kaşığı karabiber

Yapılışı:

İlk olarak kaynaması için derin bir tencereye suyu koyun. Kabakları fırçalayarak yıkayın, kabuklarını soymayın. İnce ince dilimlemek için mandolin veya kabuk soyacağına benzer aletler kullanabilirsiniz. Daha sonra bir kaseye soğuk ekleyin, yeterince soğuk değilse içerisine buz ekleyebilirsiniz. Su kaynamaya başlayınca ince ince doğradığınız kabakları içine atın ve tuzu da ekleyin. Su tekrar kaynamaya başladıktan 1 dakika sonra kabakları süzün ve soğuk suyun içerisine atın. Bu işlem kabakların renginin canlı kalmasını sağlayacak hem de kendi sıcaklıklarıyla daha fazla pişmesini engelleyecektir. 4-5 dakika soğuk suda bekleyen kabakları, bir süzgece alın ve suyunu iyice süzün.

Sosu için; taze fesleğini incecik kıymaya başlayın. İçine zeytinyağı, parmesan peyniri, balzamik sirke ve ortadan ikiye bölünmüş domatesleri ekleyip karıştırın. Dilerseniz tüm karışımı robottan çekebilirsiniz. Suyu süzülen kabakları derin bir kaba alıp üzerine karışımı dökün ve iyice harmanlayın.

Kıymalı sos için;

Tencerede zeytinyağını ısıtın ve içine soğanları ekleyin. Soğanlar yumuşayıncaya kadar kavurun. Daha sonra kıymayı da ekleyerek suyunu çekene kadar kavurun. Kıyma kavrulunca salçayı ekleyip karıştırın, domates rendesini de ekleyin. Pul biber, tuz ve karabiber ekleyip ocaktan alın. Kabak spagettiniz hazır! Servis tabağına aldığınız kabak spagettinin üzerine kıymalı sosu ekleyin. Fesleğen yaprağı, parmesan peyniri ve cherry domates ile servis yapın. Afiyet olsun...