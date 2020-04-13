Portakallı köy kurabiyesi nasıl yapılır kokusuyla mest ediyor!

Bugün elmaelma.com olarak sizler için küçüklüğümüzün enfes lezzetlerinden olan portakallı köy kurabiyesi tarifini hazırladık. Harika portakal kokusu, tadına doyum olmayan lezzeti ve iştah kabartan görüntüsüyle portakallı köy kurabiyesi, favori tarifleriniz arasında yer alacak. Güzel bir film veya dizi izlerken kocaman, nefis kokulu bir portakallı kurabiye yemenin ve çay içmenin keyfi paha biçilemez. O halde biz de bu tarifi hazırlayıp sevdiklerimizle afiyetle tüketelim. İşte enfes portakallı köy kurabiyesi tarifi!

Portakallı köy kurabiyesi tarifi için malzemeler:

Hamuru İçin:

2 adet yumurta

1,5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1/2 su bardağı portakal suyu

1 adet portakal kabuğu rendesi

1/2 su bardağı yoğurt

5 su bardağı un

1 çay kaşığı karbonat

1 paket kabartma tozu

Üzeri İçin:

1 adet yumurta sarısı

1/2 su bardağı dövülmüş fındık

Yapılışı:

Geniş bir karıştırma kasesinde yumurta ve şekeri, şeker eriyene dek çırpın. Üzerine sıvı yağ, portakal suyu, portakal kabuğu rendesi ve yoğurdu ekleyip karıştırmaya devam edin. Üzerine karbonat, kabartma tozunu ekledikten sonra unu da azar azar ilave ederek karışıma güzelce yedirin ve yumuşak, ele yapışan bir hamur elde edin. Ellerinizi yağlayarak hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve hamurları pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirin. Hamurların üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra tam orta kısımlarına bıçakla artı şeklinde iz verin. Son olarak dövülmüş fındık serpiştirin ve 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Pişen kurabiyeleri oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra sevdiklerinizle afiyetle tüketin.