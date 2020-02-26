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Erkeklerin seks sonrası yaptığı garip şeyler neler telefonla oynayabilir!

Erkeklerin seks sonrası yağtığı garip şeyler neler? Elmaelma.com olarak sizlere erkeklerin seks sonrası yaptığı garip şeylerin neler olduğunu araştırdık.

Erkeklerin seks sonrası yaptığı garip şeyler neler telefonla oynayabilir!
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Erkeklerin seks sonrası yaptığı garip şeyler neler? Seks öncesinde ve beraberlik sırasındaki tavırları kadar, seks sonrası davranışları da size birçok mesaj verebilir. Peki bunlar neler? Merak edilenleri sizler için araştırdık. 

Uyuyakalması 

Pek çok erkek cinsel ilişki sonrası uyuyakalabilir. Erkekler boşalma sonrası yoğun bir şekilde salgıladığı oksitosin hormonu, uykuya dalmayı kolaylaştırır. Siz seks sonrasında uyuyakalmasına takılmayın. Sırtını dönüp mü uyuyor, yoksa sizi kolları arasına alarak mı? 

Telefonla oynaması 

Seks sonrası eline hemen telefonunu alması, sosyal medyada dolaşması tamamen el alışkanlığı da olabilir. Bunun yanı sıra yaşananları çok önemsemediği anlamına da gelebilmektedir. 

Sessizliğe bürünmesi 

Genellikle seks sonrası partneriniz sessizliğe bürünüyorsa, bu durum sizi buhranlara sokabilir. Seks sonrası hiç konuşmamak cinsellik odaklı ve duygudan uzak beraberlik sonrası yaşanabilir.

Tuvalete gitmesi 

Bazı erkekler seks sonra tuvalete gidip çişlerini yapma gereği duyarlar. Bunun sebebi genellikle peniste sperm kalmasının zararlı olduğunu düşünmeleridir.

Sigara içmesi 

Seks sonrası sigara içmek genellikle öğrenilmiş bir davranıştır.  Bir film sahnesi gibi geliyor ve bu sebeple de yapılıyor olabilir.

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