Hercai'nin Melike'si Aslı Samat eski haliyle şoke etti!

Hercai'nin güleç yüzlü güzeli Melike'ye can veren Aslı Samat'ın, oyunculuk uğruna 98 kilo verdiği ortaya çıktı. Genç oyunucu, 98 kilo vererek 75 kiloya kadar düştü. Samat, daha önceden 62 beden kıyafetlerden oluşan gardırobunu 42 beden kıyafetlerle değiştirdi.

Instagram hesabından eski ve yeni halini takipçileriyle paylaşmaktan çekinmeyen Aslı Samat, "Süreç içinde 70 kilo verdikten sonra köpeklerimle bol bol yürüyüş yaptım, pilates ve yüzmeye gittim" dedi.

"Kendimi tanımayanlara hatırlatmak zorunda kaldım"

Samat sözlerine "Belirli yiyecekler dışında hiçbir şey yemediğim dönemler oldu. Beni iki sene görmeyen birine bazen kendimi hatırlatmak için "Hani şu kızıl olan, beraber çalıştık, hani köpeklerim var, yahu şişman olan şişman işte, demek zorunda kalıyorum" diyerek devam etti.

"98 kilo verdim. 100 kilo vermiş olmak istiyorum ama o son ikiyi hala veremedim. Şu an 75 kiloyum" diyen Aslı Samat, bir dönem sabahları pizza ile kahvaltığı yaptığını söyledi.

"1 Gecede zayıflamaya karar verdim!"

"Zayıflamaya 1 gecede karar verdim. Ağladım ağladım sabah kalktım anneme tüp mide ameliyatı olacağım dedim. O dönem sadece bir iş yapabildim. Otobüste ikili koltuklara oturamıyordum utanıyordum. Psikologla konuşurken fark ettik; erkeklerden korunmak için bir noktadan sonra kilo almışım. Bir şey yaşadığım için değil ama duyduklarımdan dolayı erkeklere güvenmiyordum. Erkeklerle daha yeni yeni konuşuyorum."

"Evlilik teklifleri alıyorum"

"Şimdilerde sosyal medyada DM kutum değişti. Evlilik teklifleri filan alıyorum. Bu arada zayıfladığım için değil bu kiloda olduğum için geliyor o mesajlar. Ama ben kızlarınkilere bakıyorum. Diyet listesi atanlar oluyor abla bir baksana diyorlar. Ama doktor değilim yanlış bilgi vermemek için yorum yapmıyorum." diye konuştu. Güzel oyuncu şimdilerde 59 kilo olup, hayatına sağlıklı bir şekilde devam etmek istiyor.