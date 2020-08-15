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Ev yapımı Mersin tantuni nasıl yapılır parmaklarınızı yiyeceksiniz!

Elmaelma.com olarak bugün okuyucularımız için Mersin mutfağından ev yapımı tantuni tarifini hazırladık. Nefis tantuni tarifini içeriğimizde bulabilirsiniz...

Ev yapımı Mersin tantuni nasıl yapılır parmaklarınızı yiyeceksiniz!
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Mersin'e özgü etli bir dürüm çeşidi olan tantuni, sotelenen etlerin çoğunlukla kuyruk yağ ilavesiyle sacda pişirilmesiyle hazırlanan bir tarif. Evde de kolaylıkla yapabileceğiniz tantuni tarifini sizin için araştırdık. Bu muhteşem lezzeti ekmek arası ya da lavaş olarak bilinen açık ekmek içinde dürüm olarak servis edebilirsiniz. İşte enfes ev yapımı tantuni tarifi...

Malzemeler:

150 gram dana antrikot
1 adet orta boy kuru soğan
2 adet küçük boy domates
2 adet orta boy yeşil biber
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1/4 çay kaşığı tuz
1/4 çay kaşığı sumak
1/4 demet maydanoz
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1,5 su bardağı su

Servisi için:

1 adet beyaz ekmek (ya da iki adet lavaş)
1/2 adet orta boy limon
10 adet küçük biber turşusu

Yapılışı:

300 gram dana antrikotu varsa fazla yağlı kısımlarını temizleyip küçük küpler halinde doğrayın. Üzerini geçecek kadar soğuk su ilavesiyle suyunu çekene kadar haşlayın. Wok ya da sac tavayı ocakta kızdırın. 2 yemek kaşığı pamuk yağını tavaya dökün ve haşlamış olduğunuz etleri de üzerine ilave edin. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ile birlikte karıştırdığınız 1 su bardağı suyu etlerin üzerine ara ara dökün.

Etler suyu çektikten sonra ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkardığınız 2 adet yeşil biberi de sac tavaya alın ve kavurmaya başlayın. Biberler de kavrulduktan sonra servis edeceğiniz lavaş ve sandviç ekmeğini etlerin üzerine bastırın, yağını alın. Doğranmış ve kabukları soyulmuş 2 adet domatesi de ilave ettikten sonra aralarda karıştırarak kısa bir süre daha pişirme işlemini sürdürün. Pişen tantuniyi sandviç ekmeği ve lavaşın içerisine yerleştirin, sumaklı soğanı da ekledikten sonra dilerseniz limon sıkarak tüketin. Afiyet olsun!

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