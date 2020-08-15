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Aslan sütü nasıl yapılır çıtır çıtır bir tat!

Tel şehriye ve muhallebi hiç bu kadar lezzetli olmamıştı. Farklı bir tatlı arayanların imdadına yetişen aslan sütü tarifi içeriğimizde...

Aslan sütü nasıl yapılır çıtır çıtır bir tat!
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Aslan sütü, tel şehriyeyle muhallebinin birleştiği tadına doyamayacağınız bir tatlı. Hafif ve sadeliğini süte borçlu olan muhallebi hazırlandıktan sonra şehriyeler ve cevizler içine ekleniyor. Çay saatlerinde şahane görüntüsü ve enfes tadı ile herkesi mest edecek aslan sütü için mutfaktan bekleniyorsunuz. Aslan sütü tarifini haberimizin devamında bulabilirsiniz...

Malzemeler:

1 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı tel şehriye
1 su bardağı hindistan cevizi
1 su bardağı ceviz içi (ince çekilmiş)
5 su bardağı süt
1 yemek kaşığı un
3 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday nişastası)
2 su bardağı şeker
1 tatlı kaşığı tarçın

Yapılışı:

Bir tavada tereyağını eritin. Şehriyeyi ekleyerek kavurun. Şehriyeler altın sarısı rengini alınca ocaktan alın. Bir tencerenin içerisine süt, şeker, nişasta ve un ekleyin. Çırparak, kısık ateşte pişirin. Muhallebi kaynadıktan sonra çekilmiş cevizi, Hindistan cevizini ve tel şehriyeyi ilave edip, karıştırın. Orta boy borcamı tatlı rahat çıksın diye biraz ıslatın, içerisine muhallebiyi boşaltın. Dolapta 3-4 saat kadar beklettikten sonra üzerine Antep fıstığı ve tarçın serperek servis edin. Afiyet olsun.

 

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