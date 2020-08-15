Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatilde olduğu ortaya çıktı!

Defne Samyeli'nin 23 yaşındaki kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından Mıhlı Şelalesi'nde çekildiği kareleri paylaştı. Siyah bikinisiyle poz veren Deren'in, sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı.

Şelalenin keyfini çıkardı

Sunucu Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, Altınouluk çevresinde bulunan Mıhlı Şelalesi'ni gezmeye gitti. Soğuk suyun tadını çıkartarak serinleyen genç oyuncu, siyah bikinisiyle çekilmiş karelerini sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Birlikte poz vermiyorlar

Deren Talu yaptığı paylaşımla, sevgilisi Baran Tınaz'la aynı yerde tatilde olduğunu gün yüzüne çıkardı. Talu'nun takipçileri, gönderiye "Sevgililer tatilde" şeklinde yorumlar yazdı. Talu ve Tınaz, birlikte görüntü vermemek için yoğun çaba sarfediyor.