Seyrek kaşları dolgunlaştırmak için temiz maskara fırçasıyla masaj yapın!

Seyrek kaşları dolgunlarştırmak için çok çeşitli yöntem bulabilirsiniz. Ancak doğal dolgun kaşlara sahip olmak sandığınız kadar zor değil! Sadece günlük hayatta yapacağınız bir kaç dokunuş sayesinde seyrek kaşlarınızı doğal bir şekilde dolgunlaştırabilirsiniz. Üstelik güzellik salonlarında cep dolusu paralara harcamak yerine evde sadece bir kaç dakikanızı alacak yöntem sayesinde kaşlarınızı dolgunlaştırmanın 4 etkili yolunu elmaelma.com'da bulabilirsiniz!

KAŞLARINIZA MASAJ YAPIN!

Kaşlarınızı doğal olarak dolgunlaştırmak için bakım yapmak da olduka önemlidir. Bunun için kaşlarınızın şekil alacağı ve kaş diplerinizi uyaracağınız şekilde masaj yaparak kaşlarınızın çıkmasına yardımcı olabilirsiniz. Peki nasıl masaj yapılır? Öncelikli olarak temiz bir maskara fırçası ile kaşlarınızı aşağı yukarı taradıktan sonra iki parmağınız ile kaşlarınızın başlangıcından bitiş noktasını yukarı doğru kaldırarak masaj yapın. Kaşlarınızı yukarı doğru kaldırarak dairesel hareketler yapabilirsiniz.

KAŞLARINIZI İÇTEN BESLEYİN!

Vücudun her alanında olumlu sonuçlar doğuran adımlardan biri de doğru beslenmedir. Kaşlarınızın sağlıklı bir şekilde çıkması için sağlıklı beslenme oldukça önemlidir. Bunun için düzenli olarak meyve, sebze, yumurta, somon, soğan gibi besinleri düzenli olarak tüketin.

YAĞ KARIŞIMLARI

Sadece kaşlarınıza değil aynı zamanda kirpiklerinizi de güçlendirmeye yardımcı olan hindistancevizi yağı ve avokado yapı gibi yağları karıştırarak kaşlarınıza ve kirpiklerinize düzenli olarak uygulayarak dolgunlaştırabilirsiniz.

KAŞLAR İÇİN VİTAMİN TAKVİYELERİ

Kaşlarınızı parlak ve dolgun görünmesi için aloe vera jeli 2 çay kaşığı kadar hint yağı ve 1 tane E vitamin kapsülü ile kaşlarınıza düzenli olarak uygulayarak kaşlarınızı dolgunlaştırabilirsiniz.