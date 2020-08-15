search menu
search
close

Seyrek kaşları dolgunlaştırmak için temiz maskara fırçasıyla masaj yapın!

Seyrek kaşları dolgunlaştırmak için binbir çeşit yöntem bulabilirsiniz. Ancak dolgun doğal kaşlara sahip olmak istiyorsanız 4 etkili yolu bir araya getirdik!

Seyrek kaşları dolgunlaştırmak için temiz maskara fırçasıyla masaj yapın!
-A A+

Seyrek kaşları dolgunlarştırmak için çok çeşitli yöntem bulabilirsiniz. Ancak doğal dolgun kaşlara sahip olmak sandığınız kadar zor değil! Sadece günlük hayatta yapacağınız bir kaç dokunuş sayesinde seyrek kaşlarınızı doğal bir şekilde dolgunlaştırabilirsiniz. Üstelik güzellik salonlarında cep dolusu paralara harcamak yerine evde sadece bir kaç dakikanızı alacak yöntem sayesinde kaşlarınızı dolgunlaştırmanın 4 etkili yolunu elmaelma.com'da bulabilirsiniz!

KAŞLARINIZA MASAJ YAPIN!

Kaşlarınızı doğal olarak dolgunlaştırmak için bakım yapmak da olduka önemlidir. Bunun için kaşlarınızın şekil alacağı ve kaş diplerinizi uyaracağınız şekilde masaj yaparak kaşlarınızın çıkmasına yardımcı olabilirsiniz. Peki nasıl masaj yapılır? Öncelikli olarak temiz bir maskara fırçası ile kaşlarınızı aşağı yukarı taradıktan sonra iki parmağınız ile kaşlarınızın başlangıcından bitiş noktasını yukarı doğru kaldırarak masaj yapın. Kaşlarınızı yukarı doğru kaldırarak dairesel hareketler yapabilirsiniz. 

KAŞLARINIZI İÇTEN BESLEYİN!

Vücudun her alanında olumlu sonuçlar doğuran adımlardan biri de doğru beslenmedir. Kaşlarınızın sağlıklı bir şekilde çıkması için sağlıklı beslenme oldukça önemlidir. Bunun için düzenli olarak meyve, sebze, yumurta, somon, soğan gibi besinleri düzenli olarak tüketin.

YAĞ KARIŞIMLARI

Sadece kaşlarınıza değil aynı zamanda kirpiklerinizi de güçlendirmeye yardımcı olan hindistancevizi yağı ve avokado yapı gibi yağları karıştırarak kaşlarınıza ve kirpiklerinize düzenli olarak uygulayarak dolgunlaştırabilirsiniz.

KAŞLAR İÇİN VİTAMİN TAKVİYELERİ

Kaşlarınızı parlak ve dolgun görünmesi için aloe vera jeli 2 çay kaşığı kadar hint yağı ve 1 tane E vitamin kapsülü ile kaşlarınıza düzenli olarak uygulayarak kaşlarınızı dolgunlaştırabilirsiniz.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Muhteşem lezzet: Ev yapımı tantuni Muhteşem lezzet: Ev yapımı tantuni
Yemek
Yeşim Salkım, Uzan'la evliliğini anlattı: Onun gözünde bir eşyaydım! Yeşim Salkım, Uzan'la evliliğini anlattı: Onun gözünde bir eşyaydım!
Magazin
En Güncel Galeriler
Aslı Enver, makyajsız pozunu paylaştı! Doğal güzelliğiyle büyüledi!
Aslı Enver, makyajsız pozunu paylaştı! Doğal güzelliğiyle büyüledi!
Neslihan Atagül öyle bir yerine dövme yaptırdı ki…
Neslihan Atagül öyle bir yerine dövme yaptırdı ki…
Sihirli Annem'in Ceren'i evleniyor! Gelinlikli pozlarına beğeni yağdı!
Sihirli Annem'in Ceren'i evleniyor! Gelinlikli pozlarına beğeni yağdı!
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı pozlarıyla Instagram'ı salladı!
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı pozlarıyla Instagram'ı salladı!
Tatile doyamayan Şeyma tekne pozlarıyla nefes kesti!
Tatile doyamayan Şeyma tekne pozlarıyla nefes kesti!
56 yaşını seksi mayosuyla kutlayan Evcimik'in pozu olay oldu!
56 yaşını seksi mayosuyla kutlayan Evcimik'in pozu olay oldu!
Önceki Haberler
Gonca Vuslateri, hastaneden paylaştığı fotoğrafla sevenlerini korkuttu
Gonca Vuslateri, hastaneden paylaştığı fotoğrafla sevenlerini korkuttu
Hazal Kaya, oğluyla sete girdi! Ünlü isimler fotoğrafına hayran kaldı!
Hazal Kaya, oğluyla sete girdi! Ünlü isimler fotoğrafına hayran kaldı!
Deren'in fotoğrafı sırrını açığa çıkardı! Aynı yerde tatil yapıyorlar!
Deren'in fotoğrafı sırrını açığa çıkardı! Aynı yerde tatil yapıyorlar!
İşte ince eyeliner sürmenin tüyoları!
İşte ince eyeliner sürmenin tüyoları!
Meryem Uzerli, göğüs dekolteli elbisesiyle Instagram'ı salladı!
Meryem Uzerli, göğüs dekolteli elbisesiyle Instagram'ı salladı!
İştah açan lezzet: Frambuazlı cheesecake
İştah açan lezzet: Frambuazlı cheesecake
Antep'in zengin mutfağından: Simit kebabı
Antep'in zengin mutfağından: Simit kebabı
Nusret, bu kez taşı altın kaplayarak paraya çevirdi!
Nusret, bu kez taşı altın kaplayarak paraya çevirdi!
Yorumlar