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Oyuncu Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle objektiflerin karşısına geçti. Uzerli, çekimden pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Oyuncu Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi!
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Oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından çok konuşulan bir paylaşım yaptı. 37 yaşındaki güzel oyuncu bu sefer derin göğüs dekolteli elbisesiyle objektiflerin karşısına geçti.

Cesur pozlara büyük ilgi

Meryem Uzerli, çekim sonrası verdiği pozları Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına hayranlarından beğeni yağarken, binlerce yorum da beraberinde geldi.

Meryem Uzerli kimdir?

Meryem Sarah Uzerli (d. 12 Ağustos 1983, Kassel), Türk-Alman oyuncu.

12 Ağustos 1983 tarihinde, 4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak Almanya Hessen'in Kassel Şehri'nde Türk babadan ve Alman anneden dünyaya gelmiştir. İlerleyen yaşlarında Hamburg'a yerleşmiş ve Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk ve tiyatro eğitimi almıştır.

İki ağabeyi ve bir ablası vardır.Oyuncu 8 ay süren seçmeler sonrasında Meral Okay‘ın yazdığı, Timur Savcı’nın yapımcılığını yaptığı 2011 yılının dizilerinden olan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan rolünü canlandırmıştır.

Uzerli, aynı zamanda Almanya'da birçok dizide ve birçok filmde rol almış bir oyuncudur. Ana dili Almanca olan genç oyuncu, aynı zamanda iyi derecede İngilizce biliyor. Türkçesi ise oynadığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırmış olduğu Hürrem Sultana paralel olacak kadar gelişmiştir.

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