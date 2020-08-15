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Gonca Vuslateri, besin zehirlenmesi yüzünden hastanelik oldu!

Oyuncu Gonca Vuslateri, hastane odasında çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Vuslateri, besin zehirlenmesi geçirdiğini açıkladı.

Gonca Vuslateri, besin zehirlenmesi yüzünden hastanelik oldu!
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Normalleşme süreciyle birlikte yoğun iş temposuna giren ve bazı tatil beldelerinde sahneye çıkarak şarkılar söyleyen Gonca Vuslateri, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu.

"Turp gibiyim ama ödüm patladı"

Hastane odasında çekilen fotoğrafını yayınlayan Vuslateri, "İşkembe mi? Oo ayak paça. Dur ya beyin de olsun derken... Zehirlenme sonrası hastanede geçirilen bir gece. Turp gibiyim maşallah ama ödüm de patladı! Çok sormuşsunuz zehirlenince ne oluyor diye swipe up (yukarı kaydırın)! Şaka şaka. Yemeğe içmeye dikkat! Maskesiz gezmeyin" ifadelerini kullandı.

 

 

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