Hazal Kaya, sete girdiği oğlu Fikret Ali ile poz verdi beğeni yağdı!

Ali Atay ile evlendikten sonra Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal kaya bir süredir setlerden uzak kalmıştı. Ünlü oyuncu, Onur Tuna ve Enis Arıkan ile başrolleri paylaşacağı Benden Ne Olur filminin çekimleri için setlere geri döndü. Anneliği ve oyunculuğu aynı anda yürüten oyuncu, sete de oğluyla gitti.

"Çalışan anne 4. sezon"

İş hayatının temposuna geri dönen Hazal Kaya, çekim için hazırlıklar yapılırken Instagram hesabından minik oğlu Fikret Ali'nin kucağında olduğu bir fotoğraf paylaştı. Kaya paylaşımına "Çalışan anne 4. sezon" notunu ekledi. 9 aylık Fikret Ali'nin de makyaj yapılan annesine olan hayran bakışları görenlerin yüzünü güldürdü.

Ünlü isimler yorum yağdırdı

Kaya'nın paylaşımı kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum aldı. Pek çok ünlü isim ise paylaşıma övgü dolu yorumlar yaptı. Bizim Hikaye dizisinden rol arkadaşı Burak Deniz'le birlikte Aslı Enver, Şükran Ovalı, Songül Öden, Selin Şekerci gibi çok sayıda oyuncu fotoğrafa yorum yaptı.