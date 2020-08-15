search menu
search
close

Hazal Kaya, sete girdiği oğlu Fikret Ali ile poz verdi beğeni yağdı!

Oyuncu Hazal Kaya, doğum yaptıktan sonra setlere geri döndü. 9 aylık bebeğiyle setten karesini paylaşan Kaya'ya onlarca beğeni ve yorum geldi.

Hazal Kaya, sete girdiği oğlu Fikret Ali ile poz verdi beğeni yağdı!
-A A+

Ali Atay ile evlendikten sonra Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal kaya bir süredir setlerden uzak kalmıştı. Ünlü oyuncu, Onur Tuna ve Enis Arıkan ile başrolleri paylaşacağı Benden Ne Olur filminin çekimleri için setlere geri döndü. Anneliği ve oyunculuğu aynı anda yürüten oyuncu, sete de oğluyla gitti.

"Çalışan anne 4. sezon"

İş hayatının temposuna geri dönen Hazal Kaya, çekim için hazırlıklar yapılırken Instagram hesabından minik oğlu Fikret Ali'nin kucağında olduğu bir fotoğraf paylaştı. Kaya paylaşımına "Çalışan anne 4. sezon" notunu ekledi. 9 aylık Fikret Ali'nin de makyaj yapılan annesine olan hayran bakışları görenlerin yüzünü güldürdü.

Ünlü isimler yorum yağdırdı

Kaya'nın paylaşımı kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum aldı. Pek çok ünlü isim ise paylaşıma övgü dolu yorumlar yaptı. Bizim Hikaye dizisinden rol arkadaşı Burak Deniz'le birlikte Aslı Enver, Şükran Ovalı, Songül Öden, Selin Şekerci gibi çok sayıda oyuncu fotoğrafa yorum yaptı.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Muhteşem lezzet: Ev yapımı tantuni Muhteşem lezzet: Ev yapımı tantuni
Yemek
Yeşim Salkım, Uzan'la evliliğini anlattı: Onun gözünde bir eşyaydım! Yeşim Salkım, Uzan'la evliliğini anlattı: Onun gözünde bir eşyaydım!
Magazin
En Güncel Galeriler
Aslı Enver, makyajsız pozunu paylaştı! Doğal güzelliğiyle büyüledi!
Aslı Enver, makyajsız pozunu paylaştı! Doğal güzelliğiyle büyüledi!
Neslihan Atagül öyle bir yerine dövme yaptırdı ki…
Neslihan Atagül öyle bir yerine dövme yaptırdı ki…
Sihirli Annem'in Ceren'i evleniyor! Gelinlikli pozlarına beğeni yağdı!
Sihirli Annem'in Ceren'i evleniyor! Gelinlikli pozlarına beğeni yağdı!
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı pozlarıyla Instagram'ı salladı!
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı pozlarıyla Instagram'ı salladı!
Tatile doyamayan Şeyma tekne pozlarıyla nefes kesti!
Tatile doyamayan Şeyma tekne pozlarıyla nefes kesti!
56 yaşını seksi mayosuyla kutlayan Evcimik'in pozu olay oldu!
56 yaşını seksi mayosuyla kutlayan Evcimik'in pozu olay oldu!
Önceki Haberler
Deren'in fotoğrafı sırrını açığa çıkardı! Aynı yerde tatil yapıyorlar!
Deren'in fotoğrafı sırrını açığa çıkardı! Aynı yerde tatil yapıyorlar!
İşte ince eyeliner sürmenin tüyoları!
İşte ince eyeliner sürmenin tüyoları!
Meryem Uzerli, göğüs dekolteli elbisesiyle Instagram'ı salladı!
Meryem Uzerli, göğüs dekolteli elbisesiyle Instagram'ı salladı!
İştah açan lezzet: Frambuazlı cheesecake
İştah açan lezzet: Frambuazlı cheesecake
Antep'in zengin mutfağından: Simit kebabı
Antep'in zengin mutfağından: Simit kebabı
Nusret, bu kez taşı altın kaplayarak paraya çevirdi!
Nusret, bu kez taşı altın kaplayarak paraya çevirdi!
Pas lekesinden kurtulmanın 3 pratik yolu!
Pas lekesinden kurtulmanın 3 pratik yolu!
Zafer Algöz, Ozan Güven'i savundu! Diziden atılmasına tepki gösterdi!
Zafer Algöz, Ozan Güven'i savundu! Diziden atılmasına tepki gösterdi!
Yorumlar