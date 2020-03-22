Oyuncu Can Yaman sosyal medya hesabından karantina paylaşımı yaptı!

Yaptığı sansasyonel açıklamalarla tepkilerin odağı haline gelen ve bir süre ortalarda görünmeyen yakışıklı oyuncu Can Yaman koronavirüs tedbirleri aldı. Dünyayı sarsan salgından korunmak için evde vakit geçiren ünlü isimler gibi ev halini paylaşarak takipçilerine de evden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Kendine karantina düzeni oluşturdu

Yaman 'evden çıkmayın' uyarılarına kulak vererek kendini karantinaya aldı. Yakışıklı oyuncu sosyal medya hesabından evinde kurduğu düzeni paylaştı. Ünlü oyuncu odasının bir kısmında spor aletleri yer alırken, masasındaki İspanyolca öğrenmek için kullanılan kaynaklar ve dezenfektanlar ise dikkat çekti.

Öte yandan Can Yaman, birkaç gün önceki paylaşımında bateri çaldığı anları takipçileriyle paylaşmıştı.