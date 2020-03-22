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Oyuncu Saadet Işıl Aksoy bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi!

Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy geçen ay kucağına aldığı bebeği Marisa Gülcan ve köpeği Kaju'yla çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Oyuncu Saadet Işıl Aksoy bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi!
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Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy 2014 yılında Pamir Kıraner ile evlendikten sonra Amerika'ya yerleşti. Aksoy, kızının doğum haberini geçen ay Instagram'da ayaklarının fotoğrafını "Hayat ne kadar harika, sen dünyadasın" notuyla paylaşarak duyurmuştu. Güzel oyuncu bu kez kızının yüzünü gösterdi.

Marisa Gülcan'ı ilk kez gösterdi

Yaşamını Amerika, Kaliforniya'da sürdüren oyuncu, kızı Marisa Gülcan ve köpeği Kaju'yla çekildiği fotoğrafı paylaşarak koronavirüs önlemlerine dikkat çekti. Aksoy, İngilizce paylaştığı notta, "İhtiyacımız olan tek şey aşk... Ve biraz tuvalet kağıtları, el temizleyicileri, bebek bezi ve mendil” ifadelerini kullandı. Güzel oyuncu, paylaşımına 'evdegüvende' etiketini düşmeyi ihmal etmedi.

 

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