Kestaneli rulo pasta nasıl yapılır mest eden lezzet!

Bize çocukluğumuzu anımsatan, yapılışı kolay rulo pasta, hepimizin vazgeçemediği tatlılardan biri. Ancak bu seferki rulo pasta tarifi bildiklerinizden farklı olarak kestane içeriyor. Tadına doyamadığınız kestanenin, rulo pastanın üzerindeki uyumuna inanamayacaksınız. Sizi daha fazla bekletmeden tarifi aşağıya bırakıyoruz. İşte muazzam kestaneli rulo pasta tarifi!

Kestaneli rulo pasta malzemeleri:

200 gram kestane

Dolgu kreması için:

200 gram şekersiz çiğ krema

200 gram beyaz çikolata

Keki için:

4 adet yumurta

4 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı su

4 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı kakao

1 tatlı kaşığı vanilya özütü (arzuya göre)

Üzeri için:

1 pakettoz krem şanti

1,5 çay bardağısoğuk süt

Yapılışı:

Pastanın üzerinde ve arzuya göre dolgu kremasında yer vereceğiniz kestaneleri hazırlamak için; uç kısımlarını kestiğiniz kestaneleri fırın tepsisine alın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üzerleri kızarıp kabukları açılana kadar fırınlayın.

Rulo pastanın dolgu kremasını hazırlamak için; şekersiz çiğ kremayı küçük bir sos tenceresine alın, kısık ateşte kaynamaya bırakın. Krema üzerinde küçük köpükler belirdiğinde parçalara ayırdığınız beyaz çikolatayı ekleyip kremanın sıcaklığıyla erimesini sağlayın. Ocaktan aldıktan sonra karıştırarak soğuttuğunuz karışımı buzdolabına kaldırıp ganaj kıvamını alması için bekletin.

Keki için; yumurtaları derin bir karıştırma kabına alın. Toz şeker ilavesiyle şeker taneleri tamamen eriyene kadar karıştırın. Karışım köpük köpük olup beyaza çalan bir renk almaya başladığında su ekleyip karıştırma işlemini sürdürün. Vanilya özütü, un ve kakaoyu azar azar ekleyip kıvam alana kadar karıştırın.

Yağlı kağıt serilmiş dikdörtgen bir fırın tepsisine ince bir kat olacak şekilde serdiğiniz hamuru önceden ısıtılmış 200 derece fırında, 7-8 dakika pişirin.

Kek kısa sürede pişeceğinden dolgu kremasını dolaptan çıkartıp blender yardımıyla 1-2 dakika kadar karıştırın. Fırından alıp dinlendirdiğiniz kek üzerine dolgu kremasını sürüp rulo şeklinde sarın. Bu aşamada pişen keki dikkatli bir şekilde yağlı kağıttan ayırın. Rulo pasta hazır.

Fırından çıkardığınız kestanelerin kabuklarını dikkatli bir şekilde ayıklayın. Mutfak robotunda ufak parçalar haline getirin. Üzeri için; toz krem şanti karışımını, soğuk süt ilavesiyle kıvam alana kadar karıştırın. Rulo pastanın üzerini çırpılmış krem şantiyle kaplayın. Üzerine kestane kırıklarını serpin. Buzdolabında soğuttuktan sonra dilimleyerek sevdiklerinizle paylaşın. Afiyet olsun!