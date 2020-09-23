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Libidoyu etkileyen faktörler neler yaz mevsiminde cinsel istek azalıyor!

Libodoyu ya da diğer bir deyişle cinsel istekleri mevsim geçişleri etkileyebiliyor. İşte mevsimlerin cinsel istek üzerindeki hiç duymadığınız etkileri!

Libidoyu etkileyen faktörler neler yaz mevsiminde cinsel istek azalıyor!
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Libido, düşük olduğunda cinsel isteksizlik yaşatan, yaşadığımız ilişkiye karşı hevesimizin azalmasına sebep olan bir durum. Mevsim değişiklikleri ruh halimizi, enerjimizi ve uykumuzu etkiliyor. Peki ya cinsellik? Mevsimlerin cinsel istek üzerinde bir etkisi var mı? Bu sorunun yanıtı haberimizin devamında...

Yaz mevsiminde cinsel istek azalıyor!

Yaz, insanların yılın diğer zamanlarından daha heyecanlı hissettiği oldukça 'sıcak' bir mevsimdir. Yaz aylarında daha fazla sosyallik ve daha fazla tatilin yanında saha fazla seks olacağı da düşünülür. Ancak hormon değişimlerine baktığımızda yaz, cinsel isteğin azaldığı bir mevsimdir.

Erkekler ve kadınlarda testosteron üzerine yapılan bir çalışmada araştırmacılar, iki tarafın da yaz aylarında  testosteron seviyelerinde düşüş olduğunu ortaya koydu. Aynı çalışmada kadın ve erkeklerin testosteron seviyelerinin sonbaharda, yaz aylarının aksine ciddi bir artış yaşadığı da bulundu.

Ekim ve Kasım aylarında testesteron seviyesi zirve yapıyor!

Erkekler üzerinde yapılan başka bir araştırma ise Ekim ve Kasım aylarında testosteron seviyelerinde zirve yaşandığı tespit edildi. Yani çiftler için cinsel isteğin zirve yaptığı dönem sonbahar ayları olarak belirlendi. 

Bazı araştırmalar soğuk kış aylarında erkeklerin cinsel isteklerinin azaldığını söylerken başka bir araştırma sonucuna göre ise erkekler soğuk aylarda kadının bedenini daha çekici buluyor.

Libidoyu artırmak için neler yapılabilir?

Tüm bunlara ek olarak Covid-19 salgını, hayatımızın her alanında olduğu gibi yatak odalarını da etkiledi. Stres, endişe ve korku kişilerin cinsel isteğinde azalmalara, depresyona sebep oldu.

Yüksek libido için avokado ve somon

Ancak neyse ki, libidonuzu ve testosteron seviyelerini artırmak için yapabileceğiniz pek çok şey var. Bunlardan bir tanesini beslenme rutininize göz atmak ve sorun varsa düzenlemek. Mesela avokado ve somon gibi doğal yağlar bakımından zengin besinler tüketmek hormonları dengelemeye yardımcı olur ve libidoyu da arttırır.

Egzersizi atlamayın!

Egzersiz yapmak cinsel isteği arttırmanın en bilinen ve iyi yollarından biridir. Hele ki partneriniz ile beraber spor yapma şansınız var ise!

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