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Hindistan cevizli kartopu tatlısı nasıl yapılır ağızda dağılan lezzet!

Tatlı tercihinizde lezzetinin yanı sıra ekonomik oluşuyla da ilgileniyorsanız Hindistan cevizli kartopunu deneyin! İşte şahane Hindistan cevizli kartopu tarifi!

Hindistan cevizli kartopu tatlısı nasıl yapılır ağızda dağılan lezzet!
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Hindistan cevizini tatlılara verdiği harika tadıyla biliyoruz. Hindistan ceviziyle daha önce bir tatlı yaptınız mı bilmiyoruz ancak bu tarife bayılacaksınız. Canınız tatlı istediği anlarda, atıştırmalık leziz mi leziz bir tarif Hindistan cevizli kartopu. Siz de oldukça pratik olan bu tatlıyı mutfaklarınızda deneyerek misafirlerinize ve sohbetin en koyu olan kısmında eşlik etmesi için tüketebilirsiniz! Şimdiden afiyet olsun....

Hindistan cevizli kartopu malzemeleri:

200 ml. krema(soğuk)
1 su bardağı toz şeker
3,5-4 su bardağı hindistan cevizi

Yapılışı:

Kremayı toz şekerle birlikte bir kaba alın. Krema hafifçe kabarıp şekerler eriyene dek mikserle çırpın. Hindistan cevizini 3 seferde olmak üzere azar azar kremaya ekleyerek spatula yardımıyla karıştırın. Kıvamını kontrol edin, eğer gerekliyse biraz daha Hindistan cevizi ilave edin ve ardından 30 dakika kadar buzdolabında dinlenmeye bırakın. Hazırladığınız karışımı buzdolabından çıkardıktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalara kopararak avucunuzun içinde yuvarlayarak şekil verin. Dilerseniz çikolatalı sos dökerek veya sade haliyle servis edin. Buzdolabında muhafaza edin.

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