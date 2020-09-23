Beşamelsiz fırın makarna nasıl yapılır mest eden tat!

Malzemeler:

1 paket fırın makarna

2,5 su bardağı yoğurt

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı tereyağı

150 gram kaşar peyniri

150 gram beyaz peynir

1/2 çay bardağı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 kase rendelenmiş kaşar peyniri(ya da cheddar)

Hazırlanışı:

Makarnaları hafif diri kalacak şekilde tuzlu suda haşlayıp suyunu süzün ve soğuk sudan geçirin. Sonra bir kenara alıp suyunun iyice süzülmesini bekleyin. Bu sırada, bir kabın içinde rendelediğiniz kaşar peynirini ve ufalanmış beyaz peyniri karıştırın. Peynir karışımının üzerine çırpılmış iki yumurta, karabiber, 2.5 su bardağı yoğurt ekleyip iyice karıştırın.

Suyu iyice süzülmüş makarnayı tencereye alıp üzerine erittiğiniz tereyağı dökerek iyice karıştırın. Daha sonra, üzerine hazırladığınız yoğurtlu karışımın yarısını döküp güzelce karıştırın. Tencerenin içinde karıştığınız makarnayı zeytinyağ ile yağladığınız derin bir borcama alın ve üzerine karışımın kalan yarısını ilave edin. 200 derece fırında altı ve üstü kızarana kadar 25 dakika pişirin.

Hafifçe kızaran fırın makarnayı dışarı alıp, üzeri için hazırladığınız cheddar peyniri ve/veya kaşar peyniri rendesini serpin. Tekrar fırına koyup kaşar peynirler eriyip güzelce kızarana kadar pişirin. Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.