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Pınar Altuğ'tan İdlib'de şehit düşen askerlerimiz için çağrı!

Oyuncu Pınar Altuğ, İdlib şehitlerimiz için "Hiç olmazsa sosyal medyada 24 saat; yeme içme, gezme, kutlama mesajları paylaşmayalım" diyerek çağrıda bulundu.

Pınar Altuğ'tan İdlib'de şehit düşen askerlerimiz için çağrı!
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İdlib'de 34 askerimizin şehit olması tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından paylaşımlarına devam ederken oyuncu Pınar Altuğ da bir çağrıda bulundu. Altuğ, Instagram hesabından şehit askerlerimiz için sosyal medyadan yeme, içme görüntüleri ve mesajları atmamaları konusunda takipçilerine ricada bulundu.

"Şehitlerimiz ve gazilerimiz için bir saygı duruşu olsun"

Başarılı oyuncu, "Çok şehidimiz var. İsterdim ki bir yas ilan edilsin. Hiç olmazsa bayraklar yarıya insin. Biliyorum ki asla yapılmayacak ama benim sizden bir ricam var. Gelin bir sivil insiyatif olarak; Hiç olmazsa sosyal medyada 24 saat; yeme, içme, gezme eğlence ve kutlama mesajları paylaşmayalım!... Bu bizim şehit ve gazilerimize göstereceğimiz bir saygı duruşu olsun... Beni bu konuda destekleyenler bu yazımı sayfalarında veya hikayelerinde paylaşabilirler. Gösterin kendinizi benim Instagram ailem" sözlerini takipçileriyle paylaştı.

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