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Bipolar bozukluk nedir ani duygu değişimlerine yol açıyor!

Genellikle 25 yaş sonrası ortaya çıkan bipolar bozukluk ani duygu değişimleriyle kendini gösteriyor. Bipolar bozukluk hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde.

Bipolar bozukluk nedir ani duygu değişimlerine yol açıyor!
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Mani ve depresif dönem olarak ikiye ayrılan bipolar bozukluk genellikle 25 yaşından sonra görülen bir hastalık. Kişinin kendini çok iyi hissederken bir anda karamsarlığa kapılmasına neden olan bu hastalık yaşam kalitesini oldukça düşürmektedir. Peki bipolar bozukluk nedir ve neden olur? Tedavisi nasıl olur? Tüm bu soruların cevabı haberimizde...

Bipolar bozukluk nedir?

Bipolar bozukluk (eski adıyla manik-depresif hastalık veya manik depresyon), ruh hali, enerji, aktivite seviyeleri, konsantrasyon ve günlük görevleri yerine getirmede olağandışı değişimlere neden olan zihinsel bir bozukluktur. Kişi bir anda kendini çok iyi hissederken, bir süre sonra içine kapanık bir hale gelebilir.

Üç tip bipolar bozukluk vardır. Her üç tür de ruh hali, enerji ve aktivite seviyelerinde net değişiklikler içerir. Bu ruh halleri son derece “yüksek”, sevinçli, sinirli veya enerjik davranış (manik dönemler olarak bilinir) ile çok “düşük” üzgün, umursamaz veya umutsuz dönemlere (depresif dönemler olarak bilinir) kadar uzanır. Daha az şiddetli manik dönemler hipomanik atak olarak bilinir.

Bipolar bozukluk belirtileri

Bipolar bozukluğu olan insanlar alışılmadık derecede yoğun duygu dönemleri, uyku düzenleri ve aktivite seviyelerindeki değişiklikler ve karakteristik olmayan davranışlar yaşarlar. Bu farklı dönemlere “ruh hali bölümleri” denir. Ruh hali bölümleri, kişi için tipik olan ruh halleri ve davranışlarından çok farklıdır. Bir atak sırasında, semptomlar günün çoğunda sürer. Bölümler ayrıca birkaç gün veya hafta gibi daha uzun süre devam edebilir.

Mani dönemde;

– Aşırı neşe
– Olayların merkezinde olma duygusu
– Hiperaktivite
– Geçmişe oranla daha az uyku
– Cinsel dürtülerde artış
– Aşırı özgüven
– Odaklanmada güçlük yaşama
– Halüsinasyon görme
– Hızlı konuşma
– Yaratıcılık
– Alkol ve uyuşturucu kullanımı
– Sabırsızlık
– Sürekli para harcama
– Huzursuzluk gibi duyguların uç noktada yaşanmasıdır.

Depresif dönemde;

– Uzun süre uyuma isteği
– Yorgunluk
– Keyifsizlik
– Olaylara konsantre olmada zorluk çekme
– Suçluluk hissetme
– Umutsuzluk hali
– Sürekli kuşku duyma
– İştahsızlık
– Sanrılar görme
– Uyumada zorluk çekme
– Çevresindeki insanlarla sürekli tartışma hali
– Azalan cinsel istek
– İntihar düşünceleri
– Günlük işleri yerine getirememe şeklinde görülür

Karma dönemde ise her iki atağa ait belirtiler de sıklıkla görülür. Kişi çok mutlu bir ruh hali içerisindeyken, belirli bir süre sonra kendinden şüphelenibilecek duruma gelebilir.

Bipolar bozukluk tedavisi

Doğru tanı ve tedavi bipolar bozukluğu olan kişilerin sağlıklı ve aktif yaşam sürmesine yardımcı olabilir. Tedavi, bipolar bozukluğun en şiddetli formları da dahil olmak üzere birçok kişiye yardımcı olabilir. Etkili bir tedavi planı genellikle “konuşma terapisi” olarak da adlandırılan ilaç ve psikoterapinin bir kombinasyonunu içerir.

Bipolar bozukluk yaşam boyu süren bir hastalıktır. Mani ve depresyon atakları tipik olarak zamanla geri gelir. Bölümler arasında, bipolar bozukluğu olan birçok insanda ruh hali değişiklikleri yoktur, ancak bazı kişilerde kalıcı semptomlar olabilir. Uzun süreli, sürekli tedavi, insanların bu semptomları yönetmesine yardımcı olabilir.

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