Demet Akalın sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaşan Şeyma Subaşı'na yüklendi!

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen popçu Demet Akalın şehit haberleri sonrası sevgilisiyle öpüştüğü anları yayınlamaktan çekinmeyen Şeyma Subaşı'na yüklendi. Akalın, Guido ile öpüşürken görüldüğü bir hikaye paylaşan Şeyma Subaşı’nı duyarsızlıkla suçladı.

"Öpüşürken gezerken story atanlar var..."

“Gel de bu Azerbeycan'a kurban olma… iyi ki tanıdığım güzel dostlar var orada. Biz evde yemek yemeye utanırken; öpüşürken, gezerken story atanlar var… Bugünki konserimizi iptal ettik demeye bile elim varmadı insanın aklına gelmiyor bunu çok büyük meziyetmiş gibi yazmak bile istemedim.

Şeyma tepkilerin odağı olmuştu

Türk halkını yasa boğan 34 İdlib şehidi sonrası hiçbir şey olmamış gibi Instagram hesabından sevgilisiyle öpüştüğü videoyu paylaşan Şeyma Subaşı büyük tepki çekmiş, eleştirilerin odağı olmuştu.