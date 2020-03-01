Tuba Ünsal'dan İdlib şehitleri paylaşımı benim babam da askerdi!

Yüreklere ateş düşüren İdlib şehitlerinin ardından ünlü isimler paylaşımlarına devam ediyor. Oyuncu Tuba Ünsal da kendi yaşamından örnek vererek yaptığı Instagram paylaşımıyla üzüntüsünü ifade etti.

“Tarifsiz bir acı”

Yaşananlara bir asker kızı olarak baktığını dile getiren Ünsal, paylaşımında şunları söyledi:

“Benim babam askerdi. Suriye sınırında görevliydi uzunca bir süre… Biz belki de haftalarca haber alamazdık. Şiir yazan, türkü söyleyen naif bir adamdı aslında, ailesi istemiş ‘geleceği garanti’ olsun diye. Emekli olduktan sonra da ‘sivil’ hayata alışamıyorum dedi durdu ve sonunda da beyin kanserinden kaybettik. Aklı bu dünyaya ermeyen kafadan hastalanmış derler. Şimdi tüm bu yaşananlara bir asker kızı olarak bakıyorum da, o küçücük Tuba babasına ulaşamadığında günlerce uyku uyumazdı. Gencecik canlar, aileler, geride kalan eşler… Tarifsiz bir acı…”