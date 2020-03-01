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Bitki yetiştirmenin faydaları neler yaratıcılığı artırıyor!

Evinizde bitki yetiştirmenin hem eviniz hem de kendiniz için birçok faydası bulunuyor. İşte evde bitki yetiştirmek için 7 neden!

Bitki yetiştirmenin faydaları neler yaratıcılığı artırıyor!
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Şehirleşme sebebiyle pek çok insan apartman dairelerinde oturduğu için bitki yetiştiremiyor. Ancak bitkiyle ilgilenmek insan sağlığına iyi geliyor. Yaratıcılıktan, konsantrasyonu arttırmaya, alerjilere dek evde bitki yetiştirmenin birçok yararı bulunuyor. İşte evinizde bitki yetiştirmek için 7 harika neden!

Çiçekler konsantrasyonu arttırır

Çiçekler konsantrasyon sağlar ve güneş görmeyen odalara ferahlık verir. Çiçeklere bakmak gözleri dinlenmesini sağlar. Evinizdeki bitkiler bilgisayar ve telefon ekranının panzehiri gibidir.

Zihni açar

Oksijen salınımı yaptıkları için beyne giden oksijen miktarını artırır ve zihni açar.

Yaşam alanınızı nemlendirir

Bitkiler yapraklarındaki gözenekler sayesinde ortamı nemlendirir.

Yaratıcılığı artırır 

Evde bitki yetiştirmenin en güzel yanlarından biri de yaratıcılığınızı artırır ve size ilham verir.

Evin havasını temizler

Sarmaşık, çam bitkisi, barış çiçeği ve papatya evin havasını temizleyen bitkilerdendir.

Alerjiyi yok eden açelya!

Açelya amonyak emer, kurdele çiçeği alerji yapan maddeleri yok eder.

Dracaena ve kaynana dili bitkileri

Dracaena ve kaynana dili sigara dumanını emer, kanser yapan maddelerin reaksiyona geçmesini engeller.

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