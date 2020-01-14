Orgazmın faydaları neler kalp sağlığını koruyor!

Sağlıklı bir cinsel yaşam ve orgazm vücuda inanılmaz faydalar sağlıyor. Orgazmın cilt sağlığından, stresi önlemeye pek çok yararı bulunuyor. En önemli yararlarından biri ise kalp sağlığının korunmasına etkisi oluyor. Orgazmın daha önce duymadığınız faydaları içeriğimizde...

Kalori yakmayı sağlıyor

Seks yapmayı bir çeşit spor olarak kabul edebiliriz. Özellikle orgazm olmak, kardiyovasküler aktivite yapmak gibi bir etki yaratıyor. Orgazm sırasında kalp ritmi hızlanıyor, soluk alıp verme sıklaşıyor, tansiyon yükseliyor. Tüm bunların yanında, tıpkı birçok egzersiz sırasında olduğu gibi orgazm sırasında da endorfin yani mutluluk hormonu salgılanıyor. Öte yandan 20 dakikalık bir cinsel ilişkide ortalama 200 kalori yakılıyor!

Genital bölge sağlığı için faydalı

Orgazm olmak kan akışını hızlandırıyor. Orgazm sırasında kan akışının hızlanması genital bölgeye kan gitmesini sağlıyor ve böylece dokular sağlıklı kalıyor.

Sağlıklı uykunun anahtarı

Orgazm olmak, doğal bir yatıştırıcı etkisi yaratıyor. Cinsel ilişki ve orgazm sonrası gelen rahatlama, sağlıklı bir uykuya da zemin hazırlıyor. Eğer uyku probleminiz varsa çözümü seks olabilir!

Kalp ve beyin sağlığını koruyor

Orgazm olmak kalp ve beyin sağlığını koruyor. Cinsel ilişki sırasında orgazma ulaşmak hafızaya da iyi geliyor. Çünkü orgazm sırasında beyin oksijen ile doluyor.

Doğal ağrı kesici özelliği

Orgazm, doğal bir yatıştırıcı olduğu gibi doğal bir ağrı kesici özelliği de gösteriyor. Özellikle de migren ağrılarına iyi geliyor.

Stresi azaltır

Orgazm olmak stresle mücadeleye de yardım ediyor. Seks, zihne mola verdirerek stres önleme işlevini yerine getiriyor. Seks sırasında o ana odaklandığımız için zihnimizi meşgul eden şeylerden uzaklaşarak da rahatlıyoruz.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor

Düzenli yapılan seks bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Soğuk algınlığını gidermeye yardımcı oluyor.

Parlak bir cilt

Orgazm olmak cilde de fayda sağlıyor. Düzenli seks hayatı olan insanların cildin daha sağlıklı ve ışıltılı oluyor.