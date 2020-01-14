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Özbek pilavı nasıl yapılır tadı damağınızda kalacak!

Özbek mutfağının en önemli yemeklerinden olan Özbek pilavı sıcacık leziz mi leziz tadıyla sizi mest edecek. İşte Özbek pilavı tarifi...

Özbek pilavı nasıl yapılır tadı damağınızda kalacak!
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Özbeklerin özel günler ve düğünlerdeki vazgeçilmez yemeklerinden olan Özbek pilavı sizi tadıyla büyüleyecek. Zengin içeriği kuzu ile pilavın muhteşem uyumuyla size benzersiz bir deneyim yaşatacak olan Özbek pilavı yerken 1 tabak asla yetmeyecek. İşte eşsiz lezzetiyle Özbek pilavı tarifi...

Malzemeler:

1/2 su bardağı sıvı yağ
2 yemek kaşığı tereyağ (arzuya göre)
2 adetkuru soğan (piyazlık doğranmış)
5 adet orta boy havuç (rendelenmiş)
400 gram kuşbaşı kuzu eti
3 su bardağı baldo pirinç (yıkanmış,süzülmüş)
2 başsarımsak
4,5 su bardağı sıcak su (arzuya göre et veya sebze suyu)
1/2 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı:

Yarım su bardağı sıvı yağ ile tereyağını pilav tenceresinde eritin. Piyazlık doğradığınız soğanları ekleyin ve hafif karamelize oluncaya kadar kavurun. Kuşbaşı etleri tencereye ekleyin ve suyunu çekene kadar kavurun. Etler suyunu çekip kavrulduktan sonra rendelenmiş havuçları ekleyin ve karıştırın. Havuçlar yumuşayınca pirinçleri ekleyin ve 3 dakika kadar kavurun. Su, tuz ve karabiberi de ekledikten sonra karıştırın ve 2 baş sarımsağı pilavın ortasına koyup hafifçe bastırın ve kapağını kapatın. 5 dakika harlı ateşte, 10 dakika kısık ateşte pişirdikten sonra servis edin. Afiyetler olsun!

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