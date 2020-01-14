Zeytinyağının neye iyi gelir safra taşının oluşumunu engelliyor!

Kadim besinlerden olan zeytinyağı eski çağlardan beri şifasıyla insan sağlığına destek olmaktadır. Hastalıkların tedavisinde mucizevi bir etkiye sahip olan zeytinyağının diyabeti önlemekten, kanser riskini azaltmaya; safra taşlarının oluşumunu engellemekten, kalp hastalıklarından korumaya faydaları saymakla bitmiyor. İşte zeytinyağının daha önce duymadığınız faydaları!

Kanserin önüne geçer

Zeytinyağındaki bitki besin maddesi, ibuprofen'in inflamasyonu azaltmadaki etkisini taklit eder ve bu da meme kanseri riskini ve nüksünü azaltabilir. Skualen ve lignanlar, kanser üzerindeki olası etkileri için incelenen diğer zeytinyağı bileşenleri arasındadır.

Yaşlanmayı karşıtı

Antioksidanlar bakımından zengin olan zeytinyağı, insan vücudunun doğal yaşlanma sürecini yavaşlatır. Kozmetik ürünlerde ve doğal bitkisel tedavide kullanıldığında cilde doğal bir parlaklık vererek harikalar yaratır.

Safra taşlarını önler

Zeytinyağı kullanımı ayrıca, müshil etkisine sahip olan safra kesesi taşlarının önlenmesinde etkili bir besindir. Genellikle safra kesesi temizliği yapan insanlar tarafından kullanılmaktadır.

Diyabet riskini azaltır

Zeytinyağıyla ilgili yapılan bilimsel bir çalışmada, zeytinyağı açısından zengin bir Akdeniz tarzı diyetin, düşük yağlı bir diyete kıyasla yaklaşık %50 oranında tip 2 diyabet riskini azalttığını gösterdi. Tip 2 diyabet, diyabetin en yaygın ve önlenebilir halidir.

Kilo kaybı

Tıp uzmanları, zeytinyağında bulunan tekli doymamış yağlardan kilo almanın çok zor olduğunu öne sürüyorlar. Bu Akdeniz'e özgü yağ ile ilgili yapılan araştırmalar, kilo kaybı için kullanılması konusunda olumlu sonuçlar vermiştir ve tereyağ ve kalorili yüklü diğer yağlar için mükemmel bir alternatiftir.

İltihabı önler

Zeytinyağı, antienflamatuar ve antimikrobiyal özellikleri olan polifenoller bakımından zengindir. Sonuç olarak, kullanımı patojenik bakteri üremesini engellemeye ve iltihabı hafifletmeye yardımcı olur.

Sindirimi geliştirir

Zeytinyağının sindirim sürecine yardımcı olduğu bilinmektedir. Sindirim sistemini temizlemek ve barsak hareketlerini iyileştirmek için tıbbi bir yağ olarak kullanılır.

Hücre duvarlarını güçlendirir

Zeytinyağı, daha güçlü hücre duvarları oluşturmaya yardımcı olan polifenoller içermektedir. Aynı zamanda arter duvarlarının esnekliğini artırarak sizi çeşitli kalp hastalıklarına karşı korur.