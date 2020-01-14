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Recep Aktuğ kimdir ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Aşk-ı Memnu dizisinin usta oyuncularından Recep Aktuğ, hayatını kaybetti. Acı haber sosyal medya hesabından duyuruldu.

Recep Aktuğ kimdir ünlü oyuncu hayatını kaybetti!
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Yıllar önce yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Hilmi karakterini oynayan 65 yaşındaki usta oyuncu Recep Aktuğ, hayatını kaybetti. Usta oyuncunun kızı acı haberi sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla duyurdu. 

Acı haber sosyal medyadan duyuruldu 

İki yıl önce hastaneye kaldırılan ve KOAH teşhisi konulan usta oyuncu Recep Aktuğ'un kişisel Instagram hesabından oyuncunun hayatını kaybettiği duyuruldu. Aktuğ'un hesabından yapılan paylaşımda "Recep Aktuğ vefat etmiştir....Tüm sevenlerinin başı sağ olsun...." mesajı yayımlandı.

Recep Aktuğ kimdir ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

''Canım babamı kaybettim''

Babasının ölüm haberini Twitter hesabından duyuran Zeynep Aktuğ ise "Canım babam Recep Aktuğ'u kaybettim" dedi.

Recep Aktuğ kimdir?

Mehmet Recep Aktuğ, 13 Mayıs 1954'de Çeşme'de dünyaya geldi.Aktuğ, bazı arkadaşları ile birlikte "Arı Yapım" adlı bir şirket kurdu. Sezen Aksu şirketin ilk sanatçısıydı ve ilk plak ise 'Kaybolan Yıllar' oldu. Bu çalışmayı Türkiye'de olay haline gelen "Disko Fasıl" takip etti. Recep Aktuğ, 1976 yılında Türkiye'nin ilk eşlik vokal grubu Kısa Dalga'yı kurdu. Kısa Dalga ilk gece çalışmasını Ayten Alpman ile yaptı. 1978 yılında Antalya Altın Portakal Şarkı yarışmasına iki beste ile katılan Aktuğ, ikincilik ve yedincilik ödülü kazandı. 1979 yılında Cantekin ile Eurovision'a katıldı, 1981 yılında Giden Gençliğe ve Canım adlı şarkılarıyla ilk kırkbeşliğini çıkardı. 1983 yılında Buğra Uğur'un bestesi ile Eurovision Türkiye birincisi olarak, Çetin Alp ile Almanya'da Türkiye'yi temsil etti. Birçok bestesi ve şarkı sözü çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Aktuğ, birçok reklam filminde ve dizide de rol aldı.

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