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Babası hayranını taciz eden şarkıcı kim evine çağırıp üstüne bir de...

Ünlü bir kadın şarkıcının babası tacizci çıktı! Bir AVM'de geçen ay konser veren ünlü şarkıcının babası hayranlardan birini evine çağırıp taciz etti.

Babası hayranını taciz eden şarkıcı kim evine çağırıp üstüne bir de...
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Dünya Rihanna'nın babasının ünlü şarkıcının bir hayranını taciz etmesini konuşurken olayın bir benzeri Türkiye'de yaşandı. Geçen ay İstanbul'da bir alışveriş merkezinde konser vermeye giden ünlü bir kadın şarkıcının babası, konseri dinlemeye gelen genç hayranlardan birini gözüne kestirdi. Genç kıza 'seni şarkıcı yapabilirim' diyen tacizci baba genç kızı Beykoz'daki evine çağırdı. Kızı taciz eden babanın yaptıkları ortaya çıkınca işin içine para girdi. 

Takvim gazetesinde yer alan iddiaya göre olayın detayları şöyle:

Tacizci baba, her zamanki gibi babası da konserde kızının yanındaydı... Ancak popçunun babasının tek derdi, sadece kızına destek olmak değil, küçük yaştaki kızları da ağına düşürmekti! Bir genç kızı gözüne kestiren popçumuzun babası, onu "Fiziğin şarkıcı olmaya çok müsait. Sana albüm yaparım" diyerek kandırdı. Küçük yaşının verdiği saflık ve popçuya hayranlığı yüzünden babaya kanan genç kız, "Eve gel konuşalım" sözüne de inandı.

25 BİN TL'YE OLAYI KAPATTI

Ancak eve gittiğinde albüm hayali bir kabusa dönüştü. Popçunun babası tarafından sözlü ve fiziksel tacize uğrayan genç kız, ertesi gün soluğu Anadolu Yakası'ndaki bir karakolda aldı. Genç kıza babası da eşlik etti. Mağdur kız, popçunun 49 yaşındaki babasından şikayetçi oldu. Polisin kendisini karakola çağırmasıyla hakkındaki taciz suçlamasını öğrenen popçunun babası ise araya hatırlı kişiler soktu. Olayın yanlış anlaşılma olduğunu söyleyen popçunun babası, genç kız ve ailesine 25 bin TL vererek de hakkındaki şikayeti geri çektirdi.

İSMİNİ BİLİYORUZ

Gülşen Yüksel Salt ve Müge Dağıstanlı Erdoğan, ünlü şarkıcının ismini bildiklerini ancak açıklamayacaklarını söylediler. 

SANAT CAMİASINDA TACİZCİ BABA ÇOK!

2. Sayfa programının bugünkü konukları arasında yer alan şarkıcı Alihan, bu tip taciz olaylarının sanat camiasında çok sık yaşandığını ancak üstünün kapatıldığını söyledi. "Geçmişte çok genç kızı kurtardım" diyen Alihan, genç kızların ünlü olmak yalanıyla kandırılıp hem taciz edildiklerini hem de yüklü senetler imzalatıralarak kullanıldıklarını söyledi.

RİHANNA'YA SERVETE MAL OLDU

Rihanna, albüm yapma vaadiyle genç bir kızı kandırıp taciz eden babasının  skandalını 1 milyon dolara örtbas etmişti.

Gülşen Yüksel Salt Gülşen Yüksel Salt Gazeteci, Sunucu 24 Haziran 1977 - Gülşen Yüksel kimdir? 2.Sayfa programının sunucularından Gülşen Yüksel Salt kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları ile Gülşen Yüksel'in eşi Metin Salt kimdir ne iş yapıyor sorularının yanıtları.
Müge Dağıstanlı Erdoğan Müge Dağıstanlı Erdoğan Gazeteci, Sunucu 5 Kasım 1968 - Müge Dağıstanlı kimdir? Reha Erdoğan ile evliliği sonrası Müge Dağıstanlı Erdoğan ismini alan ve 2. Sayfa programıyla şöhretine şöhret katan Müge Dağıstanlı aslen nereli kaç yaşında düğününün detaylar
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