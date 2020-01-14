Kaçış sendromu nedir sinirlilik ve yorgunluk belirtileri!

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'in geçtiğimiz yıl evinde düşüp kaburgasını kırmasının ardından kaçış sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle kaçış sendromu hastalığı duyulmaya başlandı. 1960'larda ilk kez tanımlanan kaçış sendromu çok nadir görülen bir rahatsızlık. Bu hastalığın en önemli belirtilerini sinirlilik hali ve yorgunluk oluşturuyor. Kaçış sendromu hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

Kaçış sendromu nedir?

Kaçış sendromu bir başka isimle sistemik kılcal kaçak sendromu (SCLS), kan damarlarından komşu vücut kavitelerine (boşluk) ve kaslarına tekrarlayan büyük miktarda plazma sızıntısı ile karakterize nadir görülen bir hastalıktır. Bu, kan basıncında, tedavi edilmediğinde organ yetmezliğine ve ölüme neden olabilecek keskin bir düşüşe neden olur.

Ataklarının sıklığı değişiklik gösteriyor

Clarkson hastalığı olarak da adlandırılan bu durum, yaygın enfeksiyonlara veya ciddi alerjik reaksiyonlara ciddi reaksiyonlar ile karıştırılabilir. Atakların sıklığı, ömür boyu bir yıldan birkaç yıla kadar değişebilir. Bazıları ise yaşamları boyunca sadece bir atak geçirirler.

Kaçış sendromunun belirtileri

Kaçış sendromunun belirtileri arasında sinirlilik hali, yorgunluk, karın ağrısı, mide bulantısı, kas ağrıları, aşırı susama, vücut ağırlığında ani artış bulunmaktadır.

Kaçış sendromu neden olur?

Birçok durumda kaçış sendromunun neden meydana geldiği bilinememektedir. SCLS'li bazı kişiler, ataklardan önce bir enfeksiyon geçirdiğini belirtmiştir. Bazı kaçış sendromu vakaları, kalbin, böbreğin veya karaciğerin çeşitli durumlarıyla ilişkilidir. Bir epizod sırasında tedavi, hava yolu ve solunumun stabilize edilmesini ve sıvıların, ilaçların veya kan ürünlerinin infüzyonunu içerebilir. Gelecek atakları önlemek için periyodik infüzyonlar veya bazı ilaçlar kullanılmaktadır.

Kaçış sendromu tedavisi

Sistemik kılcal kaçak sendromu için bir tedavi yoktur. Bir atak sırasında SCLS tedavisi çoğunlukla destekleyici olup, semptomları stabilize etmeyi ve ciddi komplikasyonları önlemeyi amaçlamaktadır. Bu, hava yolu ve solunumun stabilize edilmesini, belirli ilaçların alınmasını ve / veya intravenöz (IV) sıvı, ilaç veya kan ürünleri infüzyonunu içerebilir. Bazıları IV sıvılarının şişmeyi (ödem) kötüleştirebileceği veya başka komplikasyonların riskini artırabileceği için tavsiye edilmediğini öne sürmektedir. Bir kişi iyileşmeye başladığında, diüretikler (idrar atımını kolaylaştıran ilaçlar) hemen her duruda gereklidir.

Periyodik infüzyonlar veya belirli ilaçların kullanımı, gelecekteki atakları önlemeye çalışmak için kullanılır. Aylık intravenöz immün globulin infüzyonları (IVIG) tedavisi uygulanmaktadır. 2017 yılında yayınlanan bir çalışmada, kaçış sendromu olan kişilerde İVİG ile önleyici tedavinin sağkalımla ilişkili en güçlü faktör olduğu ortaya çıkmıştır. İVİG ile düzelmeyen ya da tedaviye tahammül edemeyenler teofilin ve terbutalin ile tedavide başarılı olabilmektedir.