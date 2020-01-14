İlişkinin adı nasıl konulur ona zaman tanıyın!

Flörtünüzle ya da hoşlandığınız erkekle olan ilişkinizin adını koymak bazen biz kadınlar için can sıkıcı bir durum olabiliyor. İlişkide yaşanan belirsizliklerin nedeni ve nasıl çözüme ulaşacağı bizim açımızdan merak konusudur. İşte beraberliğinize bir türlü ad koyamamanızın nedeni!

Bağımsız hayatlar

Bağımsız, bireysel ve kaygılı bir hayat süren modern insan hayatın karmaşası ve günlük rutinin arasında duygusal hayatına fazla yönelemiyor. Kalabalık ve yoğun tempolar yaşatan şehirlerin mecbur bıraktığı bireysellik ilişki boyutunda da kendini gösteriyor.

Ona zaman tanıyın

Partnerinizi özgür bırakırsanız; ona ne istediği konusunda zaman tanımış olacaksınız. Ancak bu konuda kendinizi kısıtlamanıza, daha az ilgi göstermenize gerek yok. Siz kendiniz olun ve ona sadece zaman verin.

Bireysellik

Flört döneminde romantik olan bağlantılar bir türlü ilişki boyutuna taşınamıyor. Bu bireysel hayat partnerinizin ilişki konusunda kendine güvenmemesine sebep oluyor olabilir. Kendine bu kadar bağlı ve bireysel kişiler haline geldiğimiz şu günlerde ilişki çoğu kişi tarafından korkutucu bulunabilir.

Kendinize haksızlık etmeyin

Kendinize haksızlık etmeyin. Karşınızdaki kişiye zaman tanırken kendi duygularınızın incinmesine izin vermeyin. Karşınızdaki kişi kararsızlığı ile canınızı acıttığı noktada bu ilişki düşüncesinden uzaklaşmanız gerekir. Kararsızlık süresini uzatmak sizi sadece çıkmaz bir yola sokacaktır.