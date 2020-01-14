Anason çayının faydaları neler migren ağrılarını kesiyor!

Akdeniz ve Ortadoğu ülkelerinde yetiştirilip tüketilen anason bitkisinin çayı kendine özgü kokusu ve aromasıyla vücudu sakinleştirirken pek çok hastalığı da iyi geliyor. Migren ağrılarına doğal bir çözüm olması da bu faydasından biri. İşte anason çayının hiç bilmediğiniz yararları!

Mide ağrılarını hafifletir

Midede meydana gelen ağrıların giderilmesinde anason çayı birebirdir. Birçok hastalığın sebep olduğu ağrıları kesen anason çayı mide ağrılarını da hafifleten mucizevi bir içecektir.

Kabızlık sorununu ortadan kaldırır

Sindirim sistemini rahatlatır. Burada meydana gelen hazımsızlık problemini önlerken mide bulantısını da geçirir.

Migren ağrılarını kesiyor

Anason çayı, enfeksiyonların kapattığı sinüs yollarını açıp sinüzite iyi gelir. Ayrıca migrenin yol açtığı ağrıları tedavi etmede bulunmaz bir nimettir.

İltihap söktürücü

Boğazda biriken hücreler öksürük ve iltihaba yol açar. Anason çayı boğazı yumuşatarak tüm iltihabı balgam yoluyla atar. Aynı zamanda kısa sürede öksürüğü keser.

Astım tedavisi

Astım hastaları için de anason çayı doğal ilaç işlevindedir. Astım ve bronşit kaynaklı solunum yollarında ortaya çıkan problemleri büyük ölçüde giderilmesine yarar.

Menopoz dönemi sıkıntılarını geçirir

Menopoz dönemindeki kadınların muzdarip olduğu sıkıntılardan düzenli olarak tüketildiği takdirde kurtulmaya yardımcı olur. Bu dönemin daha rahat bir şekilde atlatılmasını sağlar.

Sakinleştirici özellik

Anason çayı stres ve kaygının yol açtığı anksiyeteye iyi gelerek vücudun sakinleşmesine yardımcı olur. Depresyon riskini azaltır.