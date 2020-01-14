search menu
search
close

Anason çayının faydaları neler migren ağrılarını kesiyor!

Anason çayı vücut için birçok faydasının yanında migren ataklarının sebep olduğu ağrıları da kesiyor. İşte anason çayının bilmediğiniz faydaları!

Anason çayının faydaları neler migren ağrılarını kesiyor!
-A A+

Akdeniz ve Ortadoğu ülkelerinde yetiştirilip tüketilen anason bitkisinin çayı kendine özgü kokusu ve aromasıyla vücudu sakinleştirirken pek çok hastalığı da iyi geliyor. Migren ağrılarına doğal bir çözüm olması da bu faydasından biri. İşte anason çayının hiç bilmediğiniz yararları!

Mide ağrılarını hafifletir

Midede meydana gelen ağrıların giderilmesinde anason çayı birebirdir. Birçok hastalığın sebep olduğu ağrıları kesen anason çayı mide ağrılarını da hafifleten mucizevi bir içecektir.

Kabızlık sorununu ortadan kaldırır

Sindirim sistemini rahatlatır. Burada meydana gelen hazımsızlık problemini önlerken mide bulantısını da geçirir.

Migren ağrılarını kesiyor

Anason çayı, enfeksiyonların kapattığı sinüs yollarını açıp sinüzite iyi gelir. Ayrıca migrenin yol açtığı ağrıları tedavi etmede bulunmaz bir nimettir.

İltihap söktürücü

Boğazda biriken hücreler öksürük ve iltihaba yol açar. Anason çayı boğazı yumuşatarak tüm iltihabı balgam yoluyla atar. Aynı zamanda kısa sürede öksürüğü keser.

Astım tedavisi

Astım hastaları için de anason çayı doğal ilaç işlevindedir. Astım ve bronşit kaynaklı solunum yollarında ortaya çıkan problemleri büyük ölçüde giderilmesine yarar.

Menopoz dönemi sıkıntılarını geçirir

Menopoz dönemindeki kadınların muzdarip olduğu sıkıntılardan düzenli olarak tüketildiği takdirde kurtulmaya yardımcı olur. Bu dönemin daha rahat bir şekilde atlatılmasını sağlar.

Sakinleştirici özellik

Anason çayı stres ve kaygının yol açtığı anksiyeteye iyi gelerek vücudun sakinleşmesine yardımcı olur. Depresyon riskini azaltır.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bir kaşık asla yetmeyecek: Çikolatalı sufle Bir kaşık asla yetmeyecek: Çikolatalı sufle
Tatlı
Kuzu eti ile pilavın muhteşem uyumu: Özbek pilavı Kuzu eti ile pilavın muhteşem uyumu: Özbek pilavı
Yemek
En Güncel Galeriler
Adnan Oktar'ın elde edemediği tek kadından bomba açıklamalar
Adnan Oktar'ın elde edemediği tek kadından bomba açıklamalar
Ünlü mankenden taciz itirafı: ‘Beni 6 erkekle…’
Ünlü mankenden taciz itirafı: ‘Beni 6 erkekle…’
Estetik mucizesi diye buna denir modellik teklifleri yağıyor!
Estetik mucizesi diye buna denir modellik teklifleri yağıyor!
Ödem söktüren çay tarifleri!
Ödem söktüren çay tarifleri!
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor'!
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor'!
Ünlü manken podyumda öyle bir şey yaptı ki gören şaştı kaldı
Ünlü manken podyumda öyle bir şey yaptı ki gören şaştı kaldı
Önceki Haberler
Babası tacizci çıkan Türk şarkıcı kim eve çağırıp üstüne bir de...
Babası tacizci çıkan Türk şarkıcı kim eve çağırıp üstüne bir de...
İşte Sıla ile evlenen ünlü şefin eşi!
İşte Sıla ile evlenen ünlü şefin eşi!
Mustafa Sandal ile aşk yaşadı mı? İşte bomba yanıt!
Mustafa Sandal ile aşk yaşadı mı? İşte bomba yanıt!
Danla resmen ateş püskürdü: Sanki herkes çok namuslu!
Danla resmen ateş püskürdü: Sanki herkes çok namuslu!
Büyük gün geldi çattı, sonunda evlendiler! İşte ilk kareler!
Büyük gün geldi çattı, sonunda evlendiler! İşte ilk kareler!
Sosyetik güzel öyle bir kıyafet giydi ki görenler dönüp dönüp baktı!
Sosyetik güzel öyle bir kıyafet giydi ki görenler dönüp dönüp baktı!
Kış aylarında cildi soğuktan korumanın trend yolları!
Kış aylarında cildi soğuktan korumanın trend yolları!
Zımba gibi güne başlamak için: Atom tarifi
Zımba gibi güne başlamak için: Atom tarifi
Yorumlar