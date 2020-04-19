search menu
search
close

Uyku orgazmı nedir daha rahatlatıcı olabiliyor!

Belki adını daha önce duymadığınız uyku orgazmı sağlıklı bir cinsel yaşamın simgesi. Uyku orgazmı hakkında merak ettikleriniz içeriğimizde!

Uyku orgazmı nedir daha rahatlatıcı olabiliyor!
-A A+

İnsanlar uykuda cinsel isteklerine dair rüya görüp rüyada cinsel hazzı yakalayabiliyor. Kadınların uykuda orgazm yaşadığı erkeklere oranla daha geç bir zamanda ortaya çıksa da kadınların %37'sinin bu durumu yaşadığı bir gerçek. Uyku sırasında günlük çekingenliklerimiz ve öğrenilmiş denetimlerimiz, çok daha az etkin olduğundan birçok bilinçaltı dileklerimiz zararsız, simgesel biçimde rüya olarak ortaya çıkıyor. Bilinçli yasaklamaların etkisinin azalması, çoğu kimsenin, özellikle kadınların, uykuda çok daha hızlı orgazm olmalarını da açıklıyor. Uyku orgazmına hakkında merak edilenler içeriğimizde...

Kadınların %37'si uykuda orgazm yaşıyor

1950’li yıllara kadar kadınlarda uyku orgazmı gibi bir tür orgazm olduğuna dair bilgi yoktu. İlk bilimsel çalışmalar 50’lerden sonra Dr. Kinsey raporlarına dayanırken, 1986 yılında yayımlanan bir araştırmaya göre kadınların %37’si bu türden bir deneyim yaşamıştı.

Uyku orgazmında zihne kaydedilen bir yüz görülür

Yakın çevrenizden ilişki halinde olduğunuz herkes olabilir. Yani rüyanızda mutlaka daha önce görülmüş ve zihnin bir köşesine kaydedilmiş bir simayla karşı karşıyasınızdır. Hayatınız boyunca sayısız yüz gördüğünüz düşünülürse tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seçenek bulunuyor. Yani gördüğünüz kişi sizin için tanımsız olabilir ama bu onu daha önce görmediğiniz anlamına gelmez.

Uykuda orgazm daha rahatlatıcı olabilir!

Uykuda sadece zihnimizle baş başa olduğumuz ve araya başka kimse giremediği için rüya orgazmının hem daha kolay hem de daha etkileyici olabileceği söylenmekte. Ayrıca yapılan araştırmalarda mastürbasyon ya da partnerle gerçekleşen birleşmelerde orgazm olamayan kadınların, rüyalarında orgazm yaşayabildikleri görüldü. Buna sebep olarak rüyalarda dış etmenlere yer olmaması gösteriliyor.

Erkekler uykuda kesin olarak orgazma ulaşmıyor

Erkekler rüyalarında neyi ne kadar idealize ederlerse etsinler sonuç mutlaka orgazmla sonuçlanacak diye bir söz konusu değil. Ayrıca penisin dönemsel sertleşme ve yumuşaması uyku süresince defalarca yaşansa da bunların anlamı gece boyunca sürekli rüya görüldüğü anlamına gelmiyor. Erkeklerde mekanizmanın rüyalarda bile sallapati çalışması üzerine de bir çalışma yapsalarmış fena olmazmış hani.

Uyku orgazmı sağlık göstergesi

Uyku orgazmı sağlıklı işleyen bir sistemin göstergesidir denilebilir. Ayrıca rüyalar genellikle endişe anlarını yansıtır. Yani mutluluk ve huzur gibi duygular rüyalarda çok daha az yer bulur. Hal böyleyken yakalanan ender haz anları sadece şanslı ve sağlıklı olduğunuz gösterir.

Uyku pozisyonu orgazmı etkiliyor

2012 yılında “journal Dreaming” de yayınlanan bir çalışmaya göre yüzüstü yatmak ateşli rüya durumunu en çok tetikleyen uyku pozisyonu. Yüzüstü yatmada penis ya da klitoris üzerindeki temas artıyor. Ayrıca nefes alıp verme, tıpkı cinsel birleşme anında olduğu gibi düzensizleşiyor.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Günde 3 hurma tüketmenin bu faydası inanılmaz! Günde 3 hurma tüketmenin bu faydası inanılmaz!
Organik
Burcu Esmersoy'dan alkışlanacak yardım! Burcu Esmersoy'dan alkışlanacak yardım!
Magazin
En Güncel Galeriler
'Türk örf ve adetlerine aykırı ama' dedi! Cesur pozlarını paylaştı!
'Türk örf ve adetlerine aykırı ama' dedi! Cesur pozlarını paylaştı!
Bu kitaplıklar evinizin havasını değiştirecek!
Bu kitaplıklar evinizin havasını değiştirecek!
Sharon Stone'dan bomba itiraf: İnternette tanımadığım erkeklerle...
Sharon Stone'dan bomba itiraf: İnternette tanımadığım erkeklerle...
Mutluluk seviyenizi artıracak 4 basit egzersiz!
Mutluluk seviyenizi artıracak 4 basit egzersiz!
Çirkin diye dalga geçiyorlardı son halini gören bir daha bakıyor!
Çirkin diye dalga geçiyorlardı son halini gören bir daha bakıyor!
Takipçileri topa tuttu: Bu sen değilsin!
Takipçileri topa tuttu: Bu sen değilsin!
Önceki Haberler
Hem de gerçeği: Tavuk göğsü tarifi
Hem de gerçeği: Tavuk göğsü tarifi
Geleneksel analı kızlı çorbası tarifi!
Geleneksel analı kızlı çorbası tarifi!
Günün bombası! Aslı Enver ünlü basketbolcuyla aşk yaşamaya başladı!
Günün bombası! Aslı Enver ünlü basketbolcuyla aşk yaşamaya başladı!
Asitli içeceklerin bilinmeyen 5 zararı!
Asitli içeceklerin bilinmeyen 5 zararı!
Takipçisinin yorumu Pınar Altuğ'u çıldırttı: B..kunda boğul!
Takipçisinin yorumu Pınar Altuğ'u çıldırttı: B..kunda boğul!
Danla daha fazla dayanamadı!Kendisine gelen çirkin mesajları ifşa etti
Danla daha fazla dayanamadı!Kendisine gelen çirkin mesajları ifşa etti
İşte mutfağınızın en fazla mikrop barındıran 4 yeri!
İşte mutfağınızın en fazla mikrop barındıran 4 yeri!
Ebru Şallı'nın oğlu yoğun bakımdayken attığı mesaj ortaya çıktı!
Ebru Şallı'nın oğlu yoğun bakımdayken attığı mesaj ortaya çıktı!
Yorumlar