Uyku orgazmı nedir daha rahatlatıcı olabiliyor!

İnsanlar uykuda cinsel isteklerine dair rüya görüp rüyada cinsel hazzı yakalayabiliyor. Kadınların uykuda orgazm yaşadığı erkeklere oranla daha geç bir zamanda ortaya çıksa da kadınların %37'sinin bu durumu yaşadığı bir gerçek. Uyku sırasında günlük çekingenliklerimiz ve öğrenilmiş denetimlerimiz, çok daha az etkin olduğundan birçok bilinçaltı dileklerimiz zararsız, simgesel biçimde rüya olarak ortaya çıkıyor. Bilinçli yasaklamaların etkisinin azalması, çoğu kimsenin, özellikle kadınların, uykuda çok daha hızlı orgazm olmalarını da açıklıyor. Uyku orgazmına hakkında merak edilenler içeriğimizde...

Kadınların %37'si uykuda orgazm yaşıyor

1950’li yıllara kadar kadınlarda uyku orgazmı gibi bir tür orgazm olduğuna dair bilgi yoktu. İlk bilimsel çalışmalar 50’lerden sonra Dr. Kinsey raporlarına dayanırken, 1986 yılında yayımlanan bir araştırmaya göre kadınların %37’si bu türden bir deneyim yaşamıştı.

Uyku orgazmında zihne kaydedilen bir yüz görülür

Yakın çevrenizden ilişki halinde olduğunuz herkes olabilir. Yani rüyanızda mutlaka daha önce görülmüş ve zihnin bir köşesine kaydedilmiş bir simayla karşı karşıyasınızdır. Hayatınız boyunca sayısız yüz gördüğünüz düşünülürse tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seçenek bulunuyor. Yani gördüğünüz kişi sizin için tanımsız olabilir ama bu onu daha önce görmediğiniz anlamına gelmez.

Uykuda orgazm daha rahatlatıcı olabilir!

Uykuda sadece zihnimizle baş başa olduğumuz ve araya başka kimse giremediği için rüya orgazmının hem daha kolay hem de daha etkileyici olabileceği söylenmekte. Ayrıca yapılan araştırmalarda mastürbasyon ya da partnerle gerçekleşen birleşmelerde orgazm olamayan kadınların, rüyalarında orgazm yaşayabildikleri görüldü. Buna sebep olarak rüyalarda dış etmenlere yer olmaması gösteriliyor.

Erkekler uykuda kesin olarak orgazma ulaşmıyor

Erkekler rüyalarında neyi ne kadar idealize ederlerse etsinler sonuç mutlaka orgazmla sonuçlanacak diye bir söz konusu değil. Ayrıca penisin dönemsel sertleşme ve yumuşaması uyku süresince defalarca yaşansa da bunların anlamı gece boyunca sürekli rüya görüldüğü anlamına gelmiyor. Erkeklerde mekanizmanın rüyalarda bile sallapati çalışması üzerine de bir çalışma yapsalarmış fena olmazmış hani.

Uyku orgazmı sağlık göstergesi

Uyku orgazmı sağlıklı işleyen bir sistemin göstergesidir denilebilir. Ayrıca rüyalar genellikle endişe anlarını yansıtır. Yani mutluluk ve huzur gibi duygular rüyalarda çok daha az yer bulur. Hal böyleyken yakalanan ender haz anları sadece şanslı ve sağlıklı olduğunuz gösterir.

Uyku pozisyonu orgazmı etkiliyor

2012 yılında “journal Dreaming” de yayınlanan bir çalışmaya göre yüzüstü yatmak ateşli rüya durumunu en çok tetikleyen uyku pozisyonu. Yüzüstü yatmada penis ya da klitoris üzerindeki temas artıyor. Ayrıca nefes alıp verme, tıpkı cinsel birleşme anında olduğu gibi düzensizleşiyor.