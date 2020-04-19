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Pınar Altuğ takipçisinin küfürlü yorumuna küfürle cevap verdi!

Pınar Altuğ, kıyafeti hakkında küfürlü yorum yapan takipçisine " Allah belanı versin! Kendi b...da boğul inşallah" diyerek tepki gösterdi.

Pınar Altuğ takipçisinin küfürlü yorumuna küfürle cevap verdi!
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Sosyal medyayı sık kullanan ve kızıyla yaptığı yemek tariflerini paylaşan Pınar Altuğ'u takipçisinin yorumu çileden çıkarttı. Pınar Altuğ'un takipçisinin "Zaten hep bir olmayan kalite peşindesin hep aynı kıyfaet tarzı. Giyecek başka bir b... yok zaten. Bir de utanmıyorsunuz y! Meslekdaşınız bugün evladını kaybetti, sen hala daha iyi anne rollündesin. Ne yapsan da oluru yok bu durumun. Utanmazsın, vicdansızsın" yorumuna yanıtı çok sert oldu. 

Pınar Altuğ küplere bindi

Küplere binen Pınar Altuğ, takipçisine "Allah senin belanı versin! Kendi b... boğul inşallah! Hayatımda ilk defa birine böyle cümleler yazıyorum. Bu mantıkta olan herkes için gönlümün en derinden geçendir. Allah topunuzun belasını versin!" cevabıyla yoruma karşılık verdi.

 

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