Analı kızlı çorbası nasıl yapılır muhteşem lezzet!

Ramazan'a sayılı günler kala, sofralarınızı şenlendirecek güzel bir tarif arayışındaysanız bu lezzet tam da size göre. Önemli geleneksel yemeklerimizden analı kızlı çorbası hem lezzetli hem de oldukça doyurucu bir tarif. Lezzet serüveni henüz pişirirken çıkardığı mis gibi kokularla başlayan, sevmeyenin çok az olduğu ana kızlı tarifi için hazırladık malzemelerimizi. Yapımından hep çok korkulan bu tarifi en ince ayrıntılarına kadar sizler için paylaştık. İşte analı kızlı tarifi için gerekli malzemeler ve hazırlanışı!

Analı kızlı tarifi için malzemeler:

Hamuru için:

2,5 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı irmik

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet yumurta

1,5 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

1/2 adet soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

250 gram kıyma

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Çorbası için:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

150 gram iri doğranmış kuşbaşı et

1 yemek kaşığı biber salçası

4 su bardağı su

1,5 tatlı kaşığı nar ekşisi

5 yemek kaşığı limon suyu

1,5 su bardağı haşlanmış nohut

1,5 tatlı kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

İç harcı için; Soğan ve zeytinyağını tavaya alın. Güzelce kavurun. Ardından kıymayı ilave ederek 12-15 dakika kısık ateşte pişirin. Arada açıp karıştırın. Ardından salça, tuz ve baharatlarını ilave ederek ocaktan alın.

Hamuru için; Derin bir kabın içine irmik, köftelik bulgur ve sıcak suyu alın. Üzeri kapalı bir biçimde 15 dakika dinlendirin. Ardından tüm malzemeleri içerisine koyun ve güzelce yoğurun. Hamur kıvam aldığında ikiye bölün. Elinizi suyla hafifçe ıslatın. Bir parçasını minik içli köfteler biçimine getirin. İçlerini hazırladığınız kıymalı harçla doldurup kapatın. Diğer bölümünü de minik köfteler halinde yuvarlayın.

Çorbası için; Zeytinyağı, salça ve etleri kavurun. Kapağı kapalı bir biçimde 12- 15 dakika pişirin. Açıp içerisine suyu ilave edin. Nar ekşisini de ilave edip kısık ateşte 15 dakika pişirin. Ardından köfteleri ilave edin ve kısık ateşte 10 dakika pişirin.

Haşlanmış nohut, tuz ve limonu da ekleyip kısık ateşte 10 dakika daha pişirin.

Ardından ocaktan alıp sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun...