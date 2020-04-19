Asitli içeceklerin zararları neler tat alma duyusunu bozuyor!

Fast-food, balık türü yemekler ve mantı gibi hamur işlerinin yanında tükettiğimiz asitli içecekler vücuda ciddi manada zarar veriyor. Asitli ve gazlı içeceklerin içinde bulunan zararlı ve kimyasal besinler özellikle de çocuklarda önemli sorunlara yol açıyor. Uzmanlar sıvı ihtiyacını karşılamak için asitli içecek ya da kafeinli içecek değil su tüketilmesini söylüyor. Uzak durulması gereken gazlı içeceklerin bilinmeyen zararlarını haberimizde sıraladık!

Cildi yaşlandırıyor

Asitli içeceklerin bilinmeyen zararlarından en önemlisi cilt sağlığına oluyor. Günde neredeyse 2 bardak asitli içecek tüketirseniz hücrelerinizi 6 yıl yaşlandırmış olursunuz.

Tat alma duyusuna zarar veriyor!

Günde yine 2 bardak tükettiğiniz asitli içecekler sizi şeker bağımlısı yapar ve tat alma duyunuzu zayıflatır.

Kemiklere zarar veriyor

Asitli içeceklerin başında ola kola kemiklere ciddi derecede zarar verir. Kolanın içinde bulunan asit kemiklerdeki mineral yoğunluğunu azaltır ve bu durum kemik erimesine kadar gidebilir.

Kadınlarda hormon bozukluğuna yol açıyor

Yapılan bilimsel araştırmalara göre, günde birden fazla asitli içecek tüketiminin ergenlik döneminde reglin erken başlamasına sebep olduğunu açıklamıştır.

Karaciğer yağlanması yapıyor

Asitli içeceklerin arasında meyve aromalı olanlar da sanıldığı kadar masum değil. Meyve aromalı asitli içecek tüketenlerde çok fazla karaciğer yağlanması görülmüştür.