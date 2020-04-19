En çok mikrop barındıran yerler neler çatal bıçak çekmeceleri bunlardan biri!

Mutfak, hanımların evde uzun süre vakit geçirdiği ve temizliğinin ayrı bir öneme sahip olduğu bir alan. Peki mutfağınızda en çok mikrop barındıran yerleri biliyor musunuz? Bu bölgeler bir banyonun kapı kolundan 10 kat daha fazla bakteri taşıyor. İşte mutfağınızın en çok mikrop taşıyan yerleri!

Mikrodalgadaki tepsi



Mikrodalga fırınımızdaki döner tablayı gerektiği kadar temizlenmezse ciddi oranda mikrop barındırabiliyor. Mikrodalga temizliğini bir daha asla unutmayacağız çünkü artık ortalama bir diş fırçalıktan daha fazla bakteri ile kaplı olabileceğini biliyoruz.

Çatal-bıçak çekmeceleri

Mutfaktaki en fazla mikrop barındıran yerlerden biri de çatal bıçak çekmeceleri oluyor. Çatal bıçak çekmecesi, ortalama tuvalet kolundan dört kat daha fazla bakteriye sahiptir.

Buzdolabı rafları

Kendinizi hazırlayın: Bir buzdolabı rafının analizi, yüzeyin ortalama bir banyonun kapı kolundan 10 kat daha fazla bakteri taşıdığını gösterdi. Buzdolabının soğuk havasının bakteri üremesini yavaşlatmaya yardımcı olduğunu bilmek rahatlatıcı olabilir, ancak bu tamamen ortadan kaldırıldığı anlamına gelmez.

Meyve tabağı

Meyveleri kaseye koymadan önce onları yıkama alışkanlığınız varsa, bunu hemen bırakın! Meyve doğal olarak yüzeyinde bakteri taşıdığı için, meyve kasesine koymadan önce ürünü yıkamak, bakterilerin takılması için tamamen nemli bir ortam yaratabilir. Görünen o ki, yıkanmış meyve barındıran bir kase muhtemelen mutfak lavabosundan 163 kat daha fazla mikrop içeriyor. Çözüm ise oldukça kolay: Meyvelerinizi yemeye hazır olana kadar yıkamayın.