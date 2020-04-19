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Aslı Enver eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşamaya başladı!

Aslı Enver Murat Boz'la olan dört yıllık ilişkinin ardından yeni bir aşka yelken açtı. Enver'in eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Aslı Enver eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşamaya başladı!
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Popçu Murat Boz ile bir dargın bir barışık süren ilişkisini geçen yaz noktalayan Aslı Enver gönlünü eski milli basketbolcu Kerem Tunçeri'ye kaptırdı. Bir aydır birlikte oldukları iddia edilen ikilinin ilişkilerini gözlerden ırak yaşamak istedikleri ileri sürüldü. 

Gönlünü Kerem'e kaptırdı

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre, güzel oyuncu gönlünü basketbolcu ile kısa bir süre önce ilişki yaşamaya başladığı iddia edildi. Çift ilişkini gözlerden uzak yaşıyor.

Karantina süreci boyunca telefonla haberleşiyorlar

İddialara göre ikili, ortak bir arkadaşları vasıtasıyla yaklaşık bir ay önce tanıştı. Koronavirüs salgını sonrası ayrı kalan ikili telefon üzerinden ilişkilerini yürütmeye devam ediyor. Karantina süreci boyunca birbirlerini sürekli arayan ikili şimdilik ilişkilerinin duyulmasını istemiyor.

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