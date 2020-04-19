Tavuk göğsü nasıl yapılır sütlü tatlı sevenlere!

Tavuk göğsü çoğu zaman yapmaya üşenip yalancısıyla geçiştirdiğimiz bir tatlı. Ancak sizin için hazırladığımız bu enfes tarif sayesinde siz de gerçek tavuk göğsü tatlısı yapabileceksiniz. Kafe ya da pastanelerde yediğinizden çok daha enfes bir tavuk göğsü tadacaksınız! Bu muhteşem tatlıyı dilim olarak servis edebileceğiniz tatlıyı şık bir şekilde servis kaselerinde de ikram edebilirsiniz. Tadı enfes gerçek tavuk göğsü tarifi içeriğimizde!

Malzemeler:

1/2 adet tavuk göğsü

5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı mısır nişastası

3 yemek kaşığı pirinç unu

6 yemek kaşığı toz şeker

1 adet damla sakızı (1 küçük parça)

1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı:

Gerçek tavuk göğsü tatlısına gözle görülemeyecek incelikte eklenen tavuk göğsünü, üzerini geçecek kadar su ilavesiyle iyice yumuşayana kadar haşlayın.

Kemik ve deri kısımlarını ayıkladığınız tavuk göğsünü ince ince ditin. Tel tel ayırdığınız haşlanmış tavuk göğsünü, kevgire alın ve bol suda yıkayın. Ayrı bir tencereye aldığınız kadayıf inceliğindeki tavuk göğüs etlerini üzerini geçecek kadar su ilavesiyle tavuğun kokusu tamamen çıkana kadar uzun bir süre bekletin.

Aralarda suyu değiştirmeyi unutmayın. Tavuk kokusu tamamen çıkan ve suda uzun süre beklediği için tel tel ayrılan tavuk göğüs etlerinin suyunu sıkarak süzün. Soğuk sütü derin bir tencereye aktarın ve suyunu süzdürdüğünüz tavuk etleriyle birlikte 10 dakika kadar kaynatın. Mısır nişastası ve pirinç ununu ayrı bir kaseye alın. Kaynama noktasına gelen sütle kıvamını açtığınız nişasta karışımını tatlı tenceresine aktarın ve topaklanmaması için metal bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırın.

Toz şeker ve damla sakızı eklediğiniz tatlı karışımını şeker eridikten sonra tahta bir kaşık ya da tokmak yardımıyla döve döve pişirmeye devam edin. Pişirme esnasında macun kıvamını alan tavuk göğsü tatlısına parlaklık vermesi adına son olarak küçük bir parça tereyağı katın ve karıştırarak tatlının sıcaklığıyla erimesini sağlayın. Servis kaselerine paylaştırdığınız tatlıyı, kıvam alması için buzdolabında soğuttuktan sonra servis edin. Arzuya göre dondurma ya da tarçın eşliğinde sevdiklerinizle paylaşın. Afiyetler olsun!