Evladını kaybeden Ebru Şallı'nın oğlu yoğun bakımdayken attığı mesaj ortaya çıktı!

Eski manken Ebru Şallı ile Harun Tan'ın 9 yaşındaki oğulları Pars Tan, lenfoma tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Gazeteci Esin Övet köşe yazısında evlat acısıyla yıkılan Ebru Şallı'nın, yoğun bakım önünde beklerken kendisine attığı mesajı okuyucularıyla paylaştı.

Oğluyla olan fotoğrafını göndererek dua istedi

Pars'ın günlerce yoğun bakımda kaldığını yazısında dile getiren Övet, Şallı ile oğlunun ölümünden iki gün önce mesajlaştığını ve yoğun bakımın önünden kendisine buruşmuş bir fotoğrafın görüntüsünü yolladığını yazdı. Övet olayı şu sözlerle köşesine taşıdı;

"En son iki gün önce mesajlaşmıştık.

Bu gördüğünüz buruşmuş fotoğrafı gönderdi o an Ebru Şallı. Yoğun bakım önünden…

Elinde buruş buruş olmuş fotoğraf.

Zor günler geçiyordu epeydir.

Ve günlerdir de hastanedeydi Ebru.

Ve yine her zaman olduğu gibi mesajın sonunda "Dua et Esin" demişti.

Ettim…

Çok ettim."

Pars hayata gözlerini yumdu

Lenfoma hastalığı için bir süredir özel bir hastaneye tedavi gören Pars, hayatını kaybetti. Minik Pars, önceki öğle namazının ardından Kilyos'ta son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede eşinin desteğiyle güçlükle ayakta durduğu görülen Ebru Şallı'nın oğlunun mezarının başına oturup ağladığı fotoğraf ise herkesi derinden sarstı. Şallı oğlunun mezar taşına "Ponçik sen benimlesin" yazdırdı.