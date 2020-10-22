Dudak kenarındaki çizgiler nasıl geçer tek hareketle yok edin!

Yaşın ilerlemesi, sigara kullanımı ve genetik faktörlerin neden olduğu dudak kenarı çizgileri zaman içerisinde önlem alınmazsa derinleşmeye başlamaktadır. Bu görünüm kişiyi olduğundan daha yorgun ve yaşlı göstermektedir. Oldukça rahatsızlık verici bir durum olan dudak kenarı çizgilerinden kurtulmak mümkün. Peki nasıl? Elmaelma.com olarak sizleri dudak kenarı çizgilerinden kurtaracak egzersizlerin neler olduğunu araştırdık. İşte yanıtı!

Mutlaka masaj yapın

Parmak uçlarınızı kullanarak ve hızlı dairesel hareketle ovuşturarak bölgeye mesaj yapın. Yukarı, dışa doğru masaj yapın ve ağız kenarındaki çizgilerin etrafındaki kasları hissetmeye çalışın, ardından onları hafifçe çekin ve düzleştirin. Gözlerinizi kapatıp derin nefes alırken yüzünüzde dolaşan taze oksijeni gözünüzde canlandırın.

Trompetçi egzersizi mucize etkisi yaratıyor!

Ağzınızdan nefes alın ve havayı ağzınızda tutup trompette bir nota çalmayı deniyormuş gibi yanaklarınızı şişirin. Gerekirse burnunuzdan nefes alarak 60 saniye tutun, ardından ağzınızda tuttuğunuz havayı burun deliklerinizden yavaş yavaş verin. 5 kere tekrar edin. Bu egzersiz ağzınızın kenarındaki çizgileri kaldırıp yanaklarınızı sıkılaştırmaya yardımcı olacaktır.

Yüzünüzü ekşitin

Bu, ağız kenarındaki çizgileri azaltmak için dudak bükme egzersizidir. Dudaklarınızı ağzınızın içine kıvırın, bir arada ve sıkışmış kalmaları için hafifçe sıkın. Keskin biçimde soluk verin ama ağzınızı kapalı tutun; bu, ağız kenarınızdaki cildin balon gibi şişmesine neden olacaktır. 4’e kadar öyle tutun, ardından tamamen soluk verin ve ağzınızı gevşetin. 10 kere tekrarlayın. Orta parmaklarınızı iki burun kenarınızın dış kenarının hemen altına yerleştirip içeri ve aşağı bastırın. Parmaklarınızı kaldırmadan, üst dudağınızı alaylı gülümseme yaparak ve burnunuza kaldırarak sıkıştırın. Parmak uçlarınızın altındaki derinin çekildiğini hissetmelisiniz. Nefes alın ve alay etme ifadenizi 6 saniye tutun. 10 kere tekrar edin. Bu egzersizi ayna karşısında yapmak, doğru kası izole etmenize ve gereksiz kasları kasmanızı engellemenize yardımcı olacaktır.

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