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Karanlık bir oda nasıl daha aydınlık gösterilebilir minimalizme önem verin!

Karanlık bir oda nasıl daha aydınlık gösterilebilir? Siz de küçük dokunuşlarla karanlık odalarınızı daha aydınlık gösterebilirsiniz! İşte ipuçları!

Karanlık bir oda nasıl daha aydınlık gösterilebilir minimalizme önem verin!
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Evinizde bulunan karanlık odaları daha aydınlık göstermek ister misiniz? Size vereceğimiz ipuçlarıyla eviniz daha ferah ve aydınlık görünecek.  Peki karanlık bir oda nasıl daha aydınlık gösterilebilir? diyorsanız işte yanıtı! Bu ipuçlarıyla eviniz aydınlanacak! 

KOYU MOBİLYALAR KULLANMAYIN

Sehpanın üstünde kalan kahve ya da çay bardaklarınız varsa, bu odanızın kasvetli görünmesine neden olacaktır. slında zemini görebilmeniz için sehpa bacaklarının daha hafif tonlu olan bir masayla değiştirmeyi deneyin. Bu yöntemi koltukların bacak renklerini değiştirerek de deneyebilirsiniz. Anında odayı aydınlatacaktır.

TABLO SEÇİMİNE ÖZEN GÖSTERİN

Büyük ve karanlık tablolar ışık almayan odalar için uygun değildir. Bu durumda tablo seçerken daha açık renkli olmasına özen göstermelisiniz. 

AYDINLATMALARINIZI KULLANIRKEN DOĞRU YÖNTEM UYGULAYIN 

Evinizde gereksiz birçok aydınlatmanın olmasındansa,sahip olduğunuz aydınlatmalara yapabileceğiniz birkaç kolay ayarlama ile evinizi aydınlatmayı deneyebilirsiniz. mpullerin en yüksek tavsiye edilen watt gücüyle çalıştırılması ve lambalarınızı temiz tutmanız büyük fark yaratabilir.

MİNİMAL BİR DÜZEN KURMALISINIZ 

Eşyalarınızı minimal düzeyde seçerseniz, odanız basık ve kasvetli görünmeyecektir. Bu nedenle az eşya seçimine özen göstermenizi tavsiye ediyoruz. 

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