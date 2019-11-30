Erkeklerin yatakta sevmediği şeyler her şeyi ondan bekliyorsanız...

Erkekler sanılanın aksine cinselliği her koşulda istemiyor. Erkekleri cinsellikten soğutan her koşulda partneriyle birlikte olmaktan kaçındıran bazı durumlar vardır. İşte erkeklerin yatakta hoşlanmadığı durumlar!

DUYGUSAL SORUNLAR

Kadınlar erkeklerin kadınlar kadar duygusal ve düşünceli olduğunu düşünmezler. Erkeklerin yatağa girdiklerinde yaşadıkları tüm sorunları unutup kendilerinden istenen en iyi performansı göstermelerini bekler. Oysa erkekler yaşadıkları duygusal sorunlardan etkileniyor ve bu sorunlar cinsel performanslarına olumsuz etkide bulunuyor. Erkeğin yaşadığı duygusal sorunlar partnerine karşı olan istediğini ve tutkusunu azaltıyor. Cinselliğe kendisini vermesini ve haz almasını zorlaştırıyor.

UTANGAÇ KADINLAR

Cinselliğin tabu olduğu ve ülkemiz gibi kapalı toplumlarda kadınlar erkeklere göre daha tecrübesiz olabiliyor. Kadının tecrübeli olması ise erkek tarafından yanlış anlaşılacağı düşünülerek kadının cinselliği yaşamayı bilmesi erkekten saklamasına neden oluyor. Sanılanın aksine erkekler sadece yatakta uzanan ve her şeyi erkekten bekleyen kadınlarla birlikte olmaktan hoşlanmıyor. Ne kadar tecrübesiz olursanız olun cinselliğin duygularla yaşandığını unutmamalı ve erkeğinizi mutlu etmek için siz de çaba harcamalısınız. Erkekler partnerlerini etkileyebildiklerini, uyarabildiklerini ve tatmin edebildiklerini görmek istiyor.

BAŞARISIZLIK ENDİŞESİ

Erkekler yetiştirilme tarzları ve annelerinden gördükleri davranışlar nedeniyle cinsellikte kendilerini kanıtlama yoluna gidiyor. Yatakta en iyi performansı gösterebilme, başarısızlığı kabul etmeme bunun sonuçları olarak kendini gösteriyor. Erkekler başarısız geçen bir cinsel ilişki sonrasında tekrar ilişkiye girme konusunda endişe yaşayabiliyorlar. Yaşanan tesadüfi bir sertleşme zorluğu başarısızlık korkusuna yol açabiliyor. Aynı sorunun bir sonraki ilişkide tekrar etmesi korkusu ise ilişkiden kaçmaya neden oluyor. Bu durum aynı kişiyle aynı sorunu yaşayacağını düşünen erkeği partnerinden soğutuyor.

KİŞİSEL BAKIMINA ÖNEM VERMEYEN KADINLAR

Erkekler de kadınlar kadar cinsel ilişkide temizliğe önem veriyor. Cinsel ilişki esnasında alınan kötü kokular erkeklerin cinsellikten soğumasına sebep oluyor. Temizliğe önem veren erkekler kişisel bakımını aksatan kadınlarla cinsel ilişkiye girmekten kaçınıyor. Partnerinin gözünde çekiciliğini kaybetmesi, kadının fiziksel özelliklerinde yıllar içerisinde gerçekleşen değişimler de eşin eskisi kadar uyarıcı bulunmaması nedeniyle erkeğin cinsel isteksizliğine yol açıyor. Bu nedenle yatağa girmeden önce mutlaka duş almak, tüylerden arınmak ve yatak dışında da bakımlı olmak önem taşıyor.

YATAKTA ERKEĞİ SINIRLAYAN KADINLAR

Dışarda uslu yatakta yaramaz kadınları seven erkeklerin cinsel ilişkiden soğutan en önemli nedenlerden biri de cinselliği ayıp olarak gören kadınlar oluyor. Çünkü erkekler yatakta sürekli kendilerini kısıtlayan, kendisine onu yapma, bunu yapma diyen bir kadınla birlikte olmayı arzu etmiyor. Erkeği yatakta sınırlayan kadınlar cinselliğin spontanlığını bozduğu için erkeğin cinsel ilişkiye olan isteğini azaltabiliyor.

İLK TECRÜBE

Erkeklerin ilk cinsel deneyimden sonra kadına olan ilgisinin azalması kadınların en çok şikayet ettiği konulardan biri. Erkekler ilk birlikte olma anına önem veriyor. Erkek ilk deneyimden memnun kalmadıysa bir daha cinsel ilişkiye girmekten kaçabiliyor. Bir partnerle ilk kez ilişkiye giren erkek partnerini ilişki sırasında nasıl memnun edeceğini tam olarak bilmediği için de kaygılanabiliyor bunun sonucunda ereksiyon problemleri yaşayabiliyor. Böyle bir deneyim sonucunda da erkek yatağa girmekten kaçabiliyor.