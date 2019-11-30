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Aşk Adası yarışmacısı Elma Pazar iç çamaşırsız giydiği elbisede cinsel organı göründü!

Aşk Adası'nın olay yarışmacısı Elma Pazar eğlenmek için çıktığı gece alkolü fazla kaçırınca iç çamaşırı giymeden giydiği elbiseden cinsel organı göründü!

Aşk Adası yarışmacısı Elma Pazar iç çamaşırsız giydiği elbisede cinsel organı göründü!
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Aşk Adası'nın güzel yarışmacısı Elma Pazar eğlenmek için çıktığı eğlencede alkolün dozunu fazla kaçırınca süper mini elbisesinden olay firikik verdi. İç çamaşırı giymediği elbiseden cinsel organı göründü! Mekandan zil zurna sarhoş bir şekilde arkadaşının kucağında çıkarken görüntülenen Elma Pazar iç çamaşırı giymediği elbisesinden cinsel organı göründü!

İngiltere'de yayınlanan ve yayın esnasında cinsel ilişkiye giren yarışmacılarıyla olay yaratan Aşk Adası adlı yarışmanda yarışan Elma Pazar geçtiğimiz akşam alkolun dozunu fazla kaçırdı. Eğlenmek için bir mekanda arkadaşlarıyla bir araya gelen Elma Pazar mekanda alkolün dozunu fazla kaçırınca gecenin sonu olay oldu. Mekandan arkadaşının kucağında taşınırken görüntülenen Elma Pazar'ın giydiği süper mini elbisesinin içerisine iç çamaşırı giymediği görüldü. Mini elbisesiyle olay yaratan firikik veren Pazar'in cinsel organı göründü.

Cinsel Organı Göründü!

Güzel yarışması Elma Pazar alkolün dozunu kaçırınca magazin manşetlerine konu olan Pazar, alkolü bir şekilde mekan çıkışı görüntülendi. Ayakta durmakta zorluk çeken Pazar, arkadaşının kucağında görüntülendi. Parti için elbisenin içine iç çamaşırı giymediği görüntülenen Elma Pazar'ın cinsel organı göründü. 26 yaşındaki Pazar arkadaşının yardımı ile arabaya bindirildi. İşte Elma Pazar'ın cinsel organının göründüğü skandal fotoğraflar...

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Aşk Adası yarışmacısı Elma Pazar iç çamaşırsız giydiği elbisede cinsel organı göründü!

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