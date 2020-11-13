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Aşk-ı Memnu'nun Nihal'i ve Cemile'si 12 yıl sonra tekrar bir araya geldi!

Efsane dizi Aşk- Memnu'da Nihal'e hayat veren Hazal Kaya ile dizisinin Cemile'si Pelin Ermiş, 12 yıl sonra ilk kez birarada görüntü verdi.

Aşk-ı Memnu'nun Nihal'i ve Cemile'si 12 yıl sonra tekrar bir araya geldi!
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'Aşk-ı Memnu'da 'Nihal Ziyagil' karakterini canlandıran Hazal Kaya ile aynı dizide evin hizmetlisi olan 'Şaheste' ve 'Süleyman' çiftinin kızı 'Cemile'yi oynayan Pelin Ermiş, uzun bir zaman sonra buluştu.

12 yıl sonra birarada

Hazal Kaya ve Pelin Ermiş, meslektaşları Şükran Ovalı'nın da eşlik ettiği buluşmada çekilen fotoğrafı, Instagram hesaplarından yayınladı. Kaya'nın paylaşımı sosyal medyada da büyük ses getirdi. 

'Aşk-ı Memnu' dizisinde 'Beşir' karakteri, 'Nihal'e aşıktı. 'Cemile' ise 'Beşir'e ilgi duyuyordu. Bu nedenle dizide iki karakter arasında gerginlik yaşanıyordu.

Aşk-ı memnu dizisinin konusu nedir?

İstanbul'da aynı evde yaşayan iki insanın yasak aşkını ve etraflarındaki hayatı konu alır. Dizi, Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Dizi, babasının ölümünden sonra Adnan Bey ile evlenen Bihter Yöreoğlu'nu ve eşinin manevi yeğeni Behlül ile yaşadığı yasak aşk üzerinde yoğunlaşır. Bihter ve henüz üniversitede okuyan eğlence düşkünü Behlül'ün, Adnan Bey'den ve evde yaşayan diğer insanlardan gizli bir ilişkisi olur. Onların hayatlarına ve yaşadıkları dramatik olaylara diğerleri de dahil olur.

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